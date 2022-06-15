Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank ve Vakıfbank bayram kredisi veriyor

Pek çok kamu ve özel bankanın bayram kredisi duyuruları yapmaya başladığı döneme geldik. Artık piyasaların biraz da olsa hareketlenmeye başlayacağı, kredi çekmek isteyenlerin – kampanyalardan yararlanmak isteyenlerin ve indirimli alışverişin tadını çıkarmak isteyenlerin sıraya geçeceği günlere geliyoruz. Peki ama en uygun bayram kredisini hangi banka veriyor? Vade ve toplam ödeme tutarı ne kadar olacak? İşte tüm bilinmeyenleri ile yeni başlayan kredi mevsimi…

İlk Haber Ziraat Bankasından Geldi

Bayram gelmeden kredi haberi ilk olarak Ziraat Bankasından geldi. Ziraat Bankası yaptığı duyuru ile birlikte üç ay ödemesiz bayram kredisi çekmenin mümkün olacağının altını çizdi. Nakit ihtiyaçlarınız söz konusu olduğunda Türkiye’nin en uygun ve en fazla kredi veren bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası’da oldukça uygun faiz aralığından kredi vermeye başladı bile.

Akbank Bayram Kredisi

Son zamanlarda hatırlayacağınız üzere tüketici kredi ve kampanyaları ile ilgili en fazla haber Akbank kanalından geliyor. Akbank oldukça uygun faiz oranları ile tüketici kredisi vermeye devam etmekte. Bankanın vereceği kredi hakkında kısaca bilgi vermemiz gerekirse 50.000 TL’ye kadar olan kredilerde üç ay taksit erteleme seçeneği sunduğunu ve 24 Ay ay 50.000 TL altındaki tutarlar için bu seçeneği artı bir ay olacak şekilde güncellediğini söyleyebiliriz. Bankadan erteleme ile birlikte kredi çekmek isterseniz maksimum vade sayısının 36 ay olması gerektiğini unutmayın. Bu sebeple en fazla 92 gün ertelenebilen taksitler normal taksit dönemini takip eden dönemde başlar. Örnek vermek gerekirse 36 ay taksitle kredi çekmek istediğinizi varsayalım. Bu sefer toplam borç 33 aya vadelendirilir. Buna göre ödeme takvimi ortaya çıkar. Bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak, kredilere ulaşmak ve hemen kullanmak için Akbank şubeleri, Akbank mobil ve internet kanalı üzerinden hemen iletişime geçebilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Halkbank Kredi Detayları

İki devlet bankası da son derece ekonomik bir faiz aralığı ile kredi veriyor. Esnek ödeme seçenekleri ortaya çıkan bu kredilerde dilerseniz erteleme yapabilir. Dilerseniz de doğrudan kullanabilirsiniz. Erteleme yapmaksızın 50.000 TL’ye kadar olan kredileriniz için vade sayısı 36 ay olarak belirlenirken daha yüksek miktarda bir kredi çekmek isterseniz de bu sefer vade sayınız 24 ay olacak belirlenecektir. Aynı zamanda şubenin maddi teminat aldığını da belirtmek isteriz.

VakıfBank Kredi Avantajı

Avantajlı ödeme seçeneği ile kredi veren bir diğer banka ise Vakıfbank oldu. Vakıfbank’ta tüm kamu bankalarının yaptığı gibi son derece esnek ve ödeme kolaylığı sunan seçeneklerle karşımıza çıktı. Kamu personeli yada özel sektör çalışanları için herhangi bir teminat sunmaksızın kredi veren bankadan hızlı bir şekilde kredi kullanmak için aylık gelirinizi belirten bir belge ile doğrudan şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Yada dilerseniz kredi seçenekleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve hemen kredi kullanmak için 5724’e mesaj atmanız yeterli olacaktır. Vakıfbank’ın da son derece avantajlı ve ayrıcalıklı bir şekilde kredi kullandırdığı da unutulmamalıdır. Tüm kredi seçenekleri bir araya geldiği zaman yapılan bir araştırmaya göre müşteri sadakatinin en yüksek olduğu bankalar arasında ilk sırada VakıfBank yer almaktadır. Dilerseniz bu bankanın avantajlı kredi oranları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Hangi Bankayı Tercih Etmeli?

Söz konusu olan nakit ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde ulaşmak olduğunda tercih edeceğiniz banka seçeneği çok da önemli değildir. Öncelikle faiz oranına toplam geri ödeme tutarına, cebinizden çıkacak paraya ve cebinize girecek paraya göre kararınızı verebilirsiniz.