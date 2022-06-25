Zerrin Özer Müzik Dünyasına Veda Etti

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, sosyal medya hesabından müziğe ara verdiğini duyurdu. Şarkıcı, bu kararı kendi takdirine bağlı olarak verdiğini ve sağlığıyla ilgili herhangi bir endişesi olmadığını söyledi. 90’lı yıllara güçlü sesi ve tarzıyla damgasını vuran Zerrin Özer, sosyal medya hesaplarından müziği bıraktığını söyledi. Özer’in kararı hayranlarını çok üzdü.

Mesleğimi Kendi İrademle Bitirdim

Instagram hesabından paylaşım yapan Zerrin Özer, “Sevgili arkadaşlarım. Birkaç gün önce profesyonel kariyerime özgür iradeyle son verdim. Bu arada dostlarıma sağlığımın iyi olduğunu açıklamam gerekiyor. Hepinizi selamlıyorum, tüm duygularımla. Teşekkür ederim” dedi.

Özer’in yorumlarından rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı, “Bir daha senin gibisi gelmeyecek” ve “Müzik sektörünü lütfen bırakma” yorumlarını yaparken Doğuş, “Yapma böyle bir şey, seni seviyoruz.’’ Dedi

Zerrin Özer’in Hayatı

1970’lerin ünlü sanatçılarından Tülay Özer’in küçük kardeşi Zerrin Özer, ilkokul, ortaokul ve liseyi aynı zamanda memleketi olan Ankara’da okudu. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damgasını vurdu ve müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin’in hayranlığıyla büyüdü.

İlk Yılları

Müzik kariyerinde ablası Tülay Özer’den büyük destek alarak 1975 yılında girdiği bir TRT yarışmasında kendi bestesi ile birincilik elde etti. Daha sonra ilk kaydı olan Bizler ve Siz / Yalvarırım 1976’da Kent Plak tarafından yayınlandı. Müzik kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yaratan Zerrin Özer, 1979 yılında Esin Engin’in sözlerini yazdığı müziğinde Orhan Gencebay imzası olan olan “Gönül” şarkısıyla büyük çıkış yaptı.

1980 yılının en iyi 45’liği seçildi. İkinci ve son eseri Gönül / Yaman Olurum ile Altın Plak Ödülü’nü kazanmıştır. 1980’de İlk stüdyo albümü Seni Seviyorum adıyla piyasaya çıktı. Ardından aynı yıl Sevgiler’i çıkardı. 1981 yılında ve Zerrin Özer albümüyle arabeske yöneldi ve bu yönelim sanatçının eserlerine olan ilgiyi artırdı. İlk uluslararası konserlerini 1982 yılında Türkiye’yi tanıtmak için “Binbir Gece” adıyla Paris’te verdi ve bir yıl sonra Olympia’da bir resital için sahne aldı.

Doksanlı Yıllar da Zerrin Fırtınası

1990 yılında çıkardığı ve CD ve kaset olarak çıkardığı “İşte Ben” albümüyle “En İyi Albüm Ödülü “nü kazanan Zerrin Özer, yıllar sonra çıkardığı Sevildiğini Bil albümünün satış rekorlarını kırdı, ancak aynı yıl piyasaya çıkan Olay Olay albümü beklediği ilgiyi görmedi. Müzik kariyerine ara veren sanatçı 1996 yılında Zerrin Özer albümüyle müziğe geri döndü.

2001 yılında eski şarkıların yer aldığı en iyi albümü bes oft albümü ben çift CD ve MC olarak yayınlandı. Yeniden piyasaya sürülen bu iki albümle, 1,5 milyondan fazla kopya satışını birleştirdiler. Ertesi yıl yapılan Ölürüm Ben Sana albümü beklenen ilgiyi göremezse de 2005 yılında çıkardığı böyle bir şey türkü-caz albümü ile beklenen ilgiyi gördü. Bu albüm ile Altın Plak ödülü kazandı.

2006 yılında Levent Süren ile evlendi. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı Bir Sarışın Küçük Kız adlı kitabını yayınlandı.

Bacağındaki ameliyat sırasında bir neşter parçası bırakılan Özer, daha sonra kötü bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı ve neşteri çıkarmak için omuriliği hasar gördü. Bir buçuk yıl tekerlekli sandalye kullandıktan sonra tedavi ile sağlığına kavuştu. 16 Haziran 2019’da genç sevgilisi Murat Akıncı ile evlendi. Henüz bir günlük evli olan Zerrin Özer, Adnan Oktar’la ilişkisi ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle boşanma kararı alır.