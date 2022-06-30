Zengin İş Adamı 77 Yaşındaki Lucien Arkas 35 Yaşındaki Merve Sakallı ile Evlendi

Türkiye’nin en zengin iş adamlarından biri olan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas 35 yaşındaki Merve Sakallı ile evlendi.

İzmir’de gerçekleşen cemiyet düğünü sosyal medyada gündem oldu!

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük Merve Sakallı ile evlendi.

Düğün İzmir Torbalı’da Arkas Holding’e ait bağlarda gerçekleşti.

Düğün fotoğraflarının gelmesiyle sosyal medyada dedikodu kazanı başladı. Sosyal medyada Arkas’ın hem zengin ve hem de yaşlı olması sonrası Merve Sakallı’ya dair yorumlar durmadı.

Sosyal medyada kullanıcılar “Tamamen duygusal evet” yorumları yaparak imalarda bulundu.

Lucien Arkas bu evliliği ile 4. kez evlenmiş oldu. Evlilik kararını aile fertlerinin isteği üzerine aldığı öğrenildi. Arkas, Alaçatı’da açtığı lüks otelin hisselerinin yarısını da Merve Sakallı’ya verdi.

Peki Lucien Arkas Kimdir?

İzmir St. Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Arkas Marsilya kökenlidir.

levantenlerden olan dedesi Gabriel J.B. Arcas’ın kurduğu ithalatçı firmanın başına genç yaşta yönetici olarak geçen Arkas, Arkas Holding ve 61 şirketin kurucusu ve genel müdürüdür.

Pek çok kez Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesine girmiştir.

Bernard Arcas adında bir oğlu, Claire Christine Arcas ve Diane Arcas Göçmez adında iki kızı vardır.