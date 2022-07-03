Zeki Çelik Artık Roma’da

Zeki Çelik ilk kez Bursa’da Yavuz Selim Spor tarafından tanındı. Bu keşfin hemen ardından sadece 1 yıl sonra Bursaspor’a transferi gerçekleşen Zeki Çelik Bursa Spor futbol takımında da kısa süre içerisinde fark edilerek A takımına dahil olmuştur.2015 yılının Ocak ayından itibaren Bursaspor ile sözleşmeye imza atan ünlü futbolcu Zeki Çelik 2016 yılı sezon öncesinde İstanbulspor teknik direktörünün dikkatini çekti. İstanbul spor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’ın radarına giren ünlü futbolcu, Yalçın Koşukavak’ın teklifini değerlendirdi ve İstanbul spora transfer işlemi gerçekleştirildi.

İstanbul spor takımında ilk kez grup birincisi olarak 1. Lige dahil oldu. Sezon içerisinde karşı karşıya gelinen toplam 33 maçta 3 tane gol atan ünlü futbolcu, TFF birinci liginde tüm dikkatleri üzerine çeken Zeki Çelik sergilemiş olduğu üstün performans sonrası milli takıma dahil oldu. Bugünlerde ise Roma’nın ünlü spor takımı Sky Spor İtalia’ya transfer olacağı konuşuluyor.

Zeki Çelik Sky Sport İtalia’ya Transfer Olacak!

Zeki Çelik’i kendi takımına dâhil etmek isteyen Roma, Zeki Çelik’in Sky Sport İtalia’ya transferi için yüklü miktarda bonservis bedeli ödeyecek olan başarılı futbolcu Zeki Çelik Sky Sport Italia ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Henüz 25 yaşındaki ünlü futbolcu, futbol takımlarının aranan isimlerinden biri haline geldi.

TFF birinci ligin ardından performansının dikkat çekmesi sonrası milli takıma olması istenen başarılı futbolcu Zeki Çelik, TFF birinci lig performansı ile yabancı takımlarında bir hayli ilgisini çekti.2018 ile 2019 sezonları öncesinde Fransa 1. Lig ekibi ile birlikte Lille’e transfer olan Zeki Çelik, yeni takımında başarısını sürdürmeye devam etti.

Futbola Başlamadan Önce Güreş Yapıyordu

Zeki Çelik başarıları ile sık sık gündemde yer alan isimlerden biri. Zeki Çelik’in hayatı ise ünlü futbolcunun hayranları tarafından en çok merak edilen konulardan biri arasında yer alıyor. Zeki Çelik’in nereli olduğu sorusu ise yine arama motorlarında en sık aratılıp merak edilenler arasında. Zeki Çelik Muş’lu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelmiş. 8 tane kardeşi olduğu biliniyor.

Futbolla ilgisi güreş sayesinde başlamış. Okuldaki öğretmenlerinin desteği ile Yavuz selim futbol takımında futbol oynamaya başlamış. Yavuz selim futbol takımında oynaması ile birlikte becerilerinin farkına varılmış ve Bursaspor ile çalışmaya başlamış.

Futbol kariyerinin temelleri ilk dahil olduğu Yavuz selim spor takında atılmış. Kısa süre içerisinde başarısını katlayarak her geçen gün daha da yükselen Zeki Çelik bugün, dünya üzerinde pek çok ülkenin takımına dahil etmek istediği yetenekli futbol oyuncuları arasında yer alıyor.

Sky Sport İtalia İle Sözleşmeye İmza Atacak

Zeki Çelik günümüzde futbol performansı ile dikkat çeken isimlerin başında geliyor. A milli takımının en değerli isimlerinden biri olan Zeki Çelik UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma ile sözleşme imzalayacak. Sky Sport Italia’nın Zeki Çelik’i kendi kadrosuna dahil edebilmek için tam 7 milyon Euro bonservis ücretinin ödemesini gerçekleştirecek.

Milli sağ bek futbol oyuncusu Zeki Çelik’in Sky Sport Italia ile 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Dünya şampiyonların dikkatini çeken Zeki Çelik yetenekli ve başarılı bir futbol oyuncusu olarak artık Sky Sport Italia takımında kariyerine devam edecek.

Keşfedildiği ilk günden itibaren başarısını katlayarak devam eden yıldız futbolcu futbol kariyerini emin adımlarla sürdürüyor. Zeki Çelik üstün futbol performansı ile daha şimdiden, Sky Sport Italia’da da dikkatleri üzerine çekmesi beklenen isimlerden biri oldu.