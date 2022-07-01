Zehra Yılmaz İçin Romeo ve Juliet’in Aşk Hikâyesinden Farksız Olan Dizi! Gül Masalı

Yeniden televizyon ekranlarında yer alan ünlü oyuncu Zehra Yılmaz, ATV’nin pazar akşamları ekrana getirdiği ‘Gül Masalı’ dizisi ile de dizi severlerin karşısında yer alıyor. İlk bölümü yayınlanarak izleyicilerden yoğun bir ilgi gördü. ‘Gül Masalı’ dizisinde ‘Ece Kardaş’ isimli karaktere hayat veren Zehra Yılmaz, bu dizide de tüm yeteneklerini gözler önüne seriyor. Güzel oyuncu dizide ‘Toprak’ isimli karakterin eski sevgilisini canlandırıyor. İtalya’daki yaşantısını bırakıp terk ettiği eski sevgilisi Toprak’ı tekrardan elde etme çabası içerisine giriyor. Ece bir diğer karakter olan

Gonca’nın karşısına çıkması ile yaşanan gerginlikler diziye renk katıyor.

Gül Masalı dizisi güzel oyuncu Zehra Yılmaz için toprak kokan bir hikâye. Anadolu coğrafyasında çok sıklıkla yaşanan ve birbirine düşman olan ailelerin çocukları arasındaki imkânsız görünen aşklara değinen Gül Masalı. Güçlü duyguları ortaya döken bir hikâyedir.

Bu tür bir projede yer almaktan memnun olan Zehra Yılmaz, bu dizinin kendisi için önemini şu açıklamalarla ifade etti: ” Bu dizinin senaryosunu ilk kez okuduğumda gerçekten hikâyenin dönemimizdeki yaz dizilerinden çok daha farklı olduğunu hissettim. Bu dizi sadece romantik iki insanın hikâyesi değil, adeta Romeo ile Juliet hikâyesi. Düşman olan iki ailenin çocuklarının birbirleri ile yeniden buluşmaları. Toprak savaşları aşırı güzel. Aslında hemen hemen bizim topraklarımızdan bir hikâye ve hatta bu toprağında gül yetişen bir hikâye.”

Dizinin Isparta’da çekilmesinden mutlu olan güzel oyuncu İstanbul sınırları dışında çekilen dizilerde bulunmaktan çok memnun kaldığını, söyledi. Zehra Yılmaz, önceden bulunmadığı Isparta’yı görme ve tanıma fırsatı elde etti. Ayrıca sadece diziler ile Türkiye’yi gezebildiği için de bu durumun onda güzel etkiler bıraktığını, anlattı.

Genç Oyuncunun Başarılarının Arkası Kesilmiyor!

Gül Masalı dizisinde Ece karakterine hayat verecek olan Zehra Yılmaz, son yıllarda üst üste 6 kez ATV dizilerinde rol alarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2016 yılında ‘Bodrum Masalı’ dizisinde ‘Rana’ karakteriyle ün kazanmıştı. Böylece de ilk oyunculuk deneyimini sergileyen oyuncu daha sonraki zamanlarda 6 yılını ATV ekranlarında bulunan dizilerde yer alarak geçirdi. 2017’de Cennetin Gözyaşları’ nda ATV dizilerinde rol almaya başladı. Ardından Gençliğim Eyvah, Gönül Yarası, Kimse Bilmez ve Kuruluş Osman dizilerinin kadrosunda da bulundu. Oyuncu, şimdilerde de Gül Masalı ile ekranlarda bulunuyor.

“Dizilerimde Güçlü ve Kendinden Emin Kadınlara Hayat Vermek Beni Yansıtıyor’’

Genç oyuncu Gül Masalı dizisinde oynayacağı Ece karakteri hakkında da şunları söyledi: ” Senaryo elime ilk geldiğinde karakterimi okudum ve çok heyecanlandım. Çünkü hırslı ve kararlı bir karakteri oynamayı her zaman çok sevdim. Dizilerimde güçlü bir kadını canlandırmak tamamen beni yansıtıyor. Ece karakteri elime gelince içim içime sığamadı. Karakter analizini okuduğumda ise bu heyecanım katlandı.”

Genç oyuncu karakterinin bir diğer karakter olan Gonca ile büyük bir didişmenin içine gireceğini söyledi. Ece karakteri yazılan hikâyede Erdem Kaynarca’nın Hayat verdiği Toprak karakterinin eski kız arkadaşı olarak bulunacak. Güzel, hırslı ve kendini her alanda geliştirmiş olan Ece aklına koyduğunu yapan bir karakterdir. Seneler önce yurt dışına giderek Toprak’tan ayrılan Ece, daha sonra fikrini değiştirerek Isparta’ya tekrardan döner. Gülper Özdemir’in canlandırdığı Gonca karakterini küçümseyen ve zayıf gören Ece duygusal olarak gücünü anlayınca rakibiyle dişli bir savaşa başlar. Zehra Yılmaz ve Gülper Özdemir ikilisi bu dizide birbirleri ile kıyasıya rekabet eden iki karakterle öne çıkıyor.