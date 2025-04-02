Yozgat’taki Ağlayan Şelale fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu

Yozgat merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Köçekkömü köyünde bulunan halk arasında ‘Ağlayan Şelale’ olarak adlandırılan doğa harikası şelale, gizli kalmış güzelliğiyle üniversite öğrencilerinin ve doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

Yozgat’a bağlı Köçekkömü köyünde bulunan ve yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip Ağlayan Şelale, damla damla akan suyu ve gizli kalmış doğal güzelliğiyle vatandaşların beğenisini kazanıyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören şelaleyi öğrenciler de sıklıkla ziyaret ediyor. Şelalenin eşsiz manzarası karşısında fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiren ziyaretçiler, doğa ile iç içe huzur buluyor.

Kayseri’de öğrenci olduğunu söyleyen Alperen Tunçel, “Erciyes Üniversitesinde okuyorum. Ramazan sebebiyle ailemi ziyarete geldiğimde arkadaşlarımla bayramın son günü eğlenmek için, gezmek için buraya geldik. Burasının ismi Ağlayan Şelale’ymiş, ilk defa duymuştum. Dışarısı çok rüzgarlı olmasına rağmen dere içinde olduğumuz için hiç rüzgar hissetmiyoruz. Hava gayet iyi. Üniversiteme dönmeden gelmek istedim. Yozgat’ta güzel yerlerden birisi burası. Yozgat’a yolu düşenleri, merak edenlerin herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak bu yerin tanıtımına katkı sağlamayı düşündüğünü söyleyen Eren Soylu ise, “Üniversite öğrencisiyim, arkadaşlarım tavsiyesi üzerine Ağlayan Şelale’ye geldik. Burada gezip görebileceğiniz çok güzel yerler var. Arkadaşlarımıza bol bol fotoğraf çektik. Sosyal medyada bu fotoğraf ve videoları paylaşacağız. Üniversitedeki Yozgat’ı bilmeyen arkadaşlarımıza da bu fotoğrafları göstereceğiz” dedi.