Yozgat’ta Yatırım Fırsatı: Tepe Prime Lansmanı Yapıldı

Yozgat’ta gayrimenkul yatırımcılarını heyecanlandıran yeni konut projesi Tepe Prime görücüye çıktı. Yılmazlar İnşaat güvencesi ve Doğuş Grup Emlak yetkili satıcılığıyla satışa sunulan proje, Şehir Hastanesi bölgesinde yükseliyor.

Tepe Prime ile Yozgat’ın Yeni Yüzü Şekilleniyor

Son yıllarda gayrimenkul yatırımı, yüksek getiri potansiyeli sayesinde büyük ilgi görmeye devam ederken, bu talep inşaat firmalarını da gelişen bölgelere yönlendiriyor.

Yozgat’ta Şehir Hastanesi’nin hemen üzerinde yükselen Tepe Prime, bu dönüşümün en dikkat çeken adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yılmazlar İnşaat imzası taşıyan proje, Doğuş Grup Emlak tarafından tek yetkili satıcı olarak sunuluyor. Bölgenin en prestijli projelerinden biri olmaya aday Tepe Prime, konumu, mimarisi ve sunduğu sosyal yaşam alanlarıyla fark yaratıyor.

Tepe Prime’de Detaylar Netleşti: 90 m², Modern ve Fonksiyonel

Projede yer alan tüm daireler 90 metrekare olarak planlandı. 3+0 ve 3+1 seçenekleriyle satışa sunulan daireler;

Hilton tarzı giriş,

Geniş balkon,

Vestiyer,

Duşakabin,

Yüksek kaliteli işçilik,

Çocuk oyun alanları,

Güvenlikli otopark,

Bina altı mağazalar gibi birçok özellik barındırıyor.

Toplamda 5 blok ve 114 daireden oluşan proje, hem yatırım yapmak isteyenlere hem de modern yaşam alanı arayan ailelere hitap ediyor.

Lansman Heyecanı: “Bu Projenin Dönüşümü Muhteşem Olacak”

Projenin tanıtım lansmanı, Yılmazlar İnşaat Sahibi Şerafettin Yılmaz ve Doğuş Grup Emlak Sahibi Muammer Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şerafettin Yılmaz, yaptığı açıklamada Şehir Hastanesi bölgesinin her geçen gün geliştiğini ve Yozgat’ın yeni cazibe merkezi haline geldiğini vurgularken, projenin sloganını da kamuoyuyla paylaştı: “Bu projenin dönüşümü muhteşem olacak!”

Tek Yetkili: Doğuş Grup Emlak

Projeyi satışa sunan tek yetkili firma olan Doğuş Grup Emlak’ın sahibi Muammer Yılmaz ise, bölgede 90 m² daire tipinin neredeyse hiç bulunmadığını, bu nedenle Tepe Prime’ın benzersiz bir yatırım fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Yılmaz, “Elit bir yaşam alanı arayanlar ve bölgedeki gelişimi erkenden yakalamak isteyen yatırımcılar için bu proje kaçırılmaz. Cazip fiyatlar, kaliteli yapı ve merkezi konum bir araya geliyor” dedi.