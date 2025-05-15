Yozgat’ta Turizme Yeni Adım: Nohutlu Tepe’ye Bungalov Otel Geliyor

Yozgat Belediyesi, şehri kuşbakışı gören Nohutlu Tepe’de turizme değer katacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. 10 bungalovdan oluşacak otelin temeli törenle atıldı. Teslim tarihi Ocak 2026 olarak planlandı.

Nohutlu Tepe’de Turizm Yatırımı Başladı

Yozgat’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan noktalarından biri olan Nohutlu Tepe, yepyeni bir turizm projesine ev sahipliği yapıyor. Yozgat Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, panoramik şehir manzarasına sahip bu alanda bungalov konseptli butik bir otel inşa ediliyor.

Temel atma töreniyle resmen başlatılan projede, hem şehir sakinlerine nefes aldıracak bir dinlenme alanı hem de dışardan gelen ziyaretçilere doğayla iç içe konaklama imkanı sunulması hedefleniyor.

Başkan Arslan: “Yozgat’a değer katan bir proje”

Temel atma töreninde konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, projenin şehir için büyük bir kazanım olacağını belirtti: “Buradaki hedefimiz sadece konaklama değil, Yozgat’ın tanıtımına doğrudan katkı sunmak. Nohutlu Tepe, şehrin en güzel panoramasını sunan bir alan. Bu avantajı değerlendirerek turizm potansiyelimizi artırmak istiyoruz.”

Başkan Arslan, otelin teknik detaylarını da şu sözlerle paylaştı:

İlk etapta 10 adet bungalov inşa edilecek.

Her bir bungalov, yaklaşık 250 m²’lik bir bahçe alanına sahip olacak.

70 m² taban alanı üzerine kurulacak yapılar, doğa dostu malzemelerle inşa edilecek.

Tesise sosyal donatılar (yeme-içme alanları, yürüyüş yolları vb.) da entegre edilecek.

Teslimat Tarihi Belli: Ocak 2026 Hedefleniyor

İhaleyi kazanan müteahhit firmanın hızlı şekilde çalışmalara başlayacağını belirten Arslan, projenin Ocak 2026’da tamamlanmasının planlandığını söyledi. Bu sayede hem şehir halkı için alternatif bir yaşam alanı sunulacak hem de Yozgat’ın turizm haritasında yeni bir durak oluşturulmuş olacak.

Yozgat İçin Yeni Bir Cazibe Noktası

Nohutlu Tepe’nin doğal yapısı korunarak inşa edilecek olan bu otel projesi, sürdürülebilir mimariyle Yozgat’ın turizm vizyonuna modern bir dokunuş getirecek. Doğa, manzara ve huzur temalı konaklama seçenekleriyle proje, şehri ziyaret eden misafirlerin ilgisini çekmeye aday.