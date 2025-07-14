Sorgun Postası

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Sorgun Postası

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Güncel » Yozgat’ta Tarlada Korkutan Yangın! Köylüler Seferber Oldu

Yozgat’ta Tarlada Korkutan Yangın! Köylüler Seferber Oldu

Yayınlanma:
admin Yönetici
Yozgat’ta Tarlada Korkutan Yangın! Köylüler Seferber Oldu

Yozgat’ta çıkan tarla yangını, köylülerin olağanüstü çabasıyla büyümeden söndürüldü. Alevlere traktörlerle ve su tankerleriyle müdahale eden vatandaşlar, ekili arazileri kurtardı.

Yozgat Merkez’e bağlı Çalılı ve Gevrek köyleri arasında çıkan tarla yangını, bölge halkına korkulu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüme tehlikesi oluşturdu.

Köylüler Canla Başla Müdahale Etti

Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelmeden önce traktör ve su tankerleriyle alevlere müdahale etti. Kovalara doldurulan su, çapalarla açılan toprak hendekler ve koordineli mücadele sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekili Araziler Son Anda Kurtarıldı

Yangının çevredeki buğday ve arpa ekili tarlalara sıçramadan söndürülmesi, büyük bir zararın önüne geçti. Yangının neden çıktığıyla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

İlgili Haberler

Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı
Güncel
15 Temmuz 2025, 15:10

Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı

Yozgat’ta 95 Yaşındaki Durak Ünal’dan Hala Haber Yok
Güncel
15 Temmuz 2025, 15:07

Yozgat’ta 95 Yaşındaki Durak Ünal’dan Hala Haber Yok

Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Güncel
15 Temmuz 2025, 15:05

Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yozgat’ta Tarlada Korkutan Yangın! Köylüler Seferber Oldu
Güncel
14 Temmuz 2025, 16:07

Yozgat’ta Tarlada Korkutan Yangın! Köylüler Seferber Oldu

Yozgat’ta 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı
Güncel
14 Temmuz 2025, 16:06

Yozgat’ta 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

Flamingoların Sessiz Bekçileri: Yozgat’ta Jandarma Doğayı Koruyor
Güncel
14 Temmuz 2025, 14:36

Flamingoların Sessiz Bekçileri: Yozgat’ta Jandarma Doğayı Koruyor

Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı
Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı
Yozgat’ta Binlerce Yıllık Sofraların İzinde: Hititler Ne Yedi, Ne Ekti?
Yozgat’ta Binlerce Yıllık Sofraların İzinde: Hititler Ne Yedi, Ne Ekti?
Yozgat’ta Tarihi Meydanda Alevler Eşliğinde Güreş: “Sin Sin” Geleneği Yeniden Canlandı
Yozgat’ta Tarihi Meydanda Alevler Eşliğinde Güreş: “Sin Sin” Geleneği Yeniden Canlandı
Yozgat’ta 95 Yaşındaki Durak Ünal’dan Hala Haber Yok
Yozgat’ta 95 Yaşındaki Durak Ünal’dan Hala Haber Yok
Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti