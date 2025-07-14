Yozgat’ta Tarlada Korkutan Yangın! Köylüler Seferber Oldu

Yozgat’ta çıkan tarla yangını, köylülerin olağanüstü çabasıyla büyümeden söndürüldü. Alevlere traktörlerle ve su tankerleriyle müdahale eden vatandaşlar, ekili arazileri kurtardı.

Yozgat Merkez’e bağlı Çalılı ve Gevrek köyleri arasında çıkan tarla yangını, bölge halkına korkulu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüme tehlikesi oluşturdu.

Köylüler Canla Başla Müdahale Etti

Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelmeden önce traktör ve su tankerleriyle alevlere müdahale etti. Kovalara doldurulan su, çapalarla açılan toprak hendekler ve koordineli mücadele sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekili Araziler Son Anda Kurtarıldı

Yangının çevredeki buğday ve arpa ekili tarlalara sıçramadan söndürülmesi, büyük bir zararın önüne geçti. Yangının neden çıktığıyla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.