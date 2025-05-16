Yozgat’ta Tarım Arazilerinde Süne Tespiti Başladı

Yozgat’ta, tarım arazilerini tehdit eden süne zararlısına karşı önleyici adımlar atıldı. 2025 yılı uygulama planı kapsamında süne yoğunluğu tespiti için saha çalışmaları resmen başladı.

12 Mayıs’ta start verildi

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda süne kıymetlendirme surveyi çalışmalarına başladı. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’nün koordinasyonunda yürütülen saha uygulamaları, 12 Mayıs itibarıyla hayata geçirildi.

Arazi çalışmalarının temel amacı, buğday tarlalarında önemli kayıplara yol açan süne zararlısının kış sonrası populasyon yoğunluğunu tespit etmek.

22 kişilik teknik ekip sahada

Süne surveyi, il merkezi ve ilçelerde görevli teknik personellerin yer aldığı geniş bir ekip tarafından yürütülüyor. Toplamda bir kontrol ekibi ile birlikte 21 kişilik süne ekibi, tarlalarda gözlem ve numune alma işlemlerini sürdürüyor.

Sahadan elde edilecek bulgular doğrultusunda ilerleyen süreçte süne yumurta parazitoitleri ve nimf dönemi (genç birey) üzerine de ikinci aşama survey çalışmaları yapılacak

İlaçlama kararı üreticiyle paylaşılacak

İzleme ve ölçüm çalışmaları sonucunda süne popülasyonunun ekonomik zarar eşiğini aşıp aşmadığına dair değerlendirme yapılacak. Gerekli görülmesi durumunda, ilaçlı mücadele süreci başlatılacak ve çiftçilere resmi kanallarla uyarı ile bilgilendirme yapılacak.

Yetkililer, üreticilerin ilaçlama zamanlaması konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılacak açıklamaları dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Tarımsal üretimde kaliteyi koruma hedefi

Yürütülen bu çalışmalar, hem ürün verimliliğini hem de kaliteyi koruma açısından büyük önem taşıyor. Özellikle buğdayda kalite kayıplarına neden olan süne zararlısının erken tespiti, çiftçilerin ekonomik zarar görmeden sezonu tamamlamalarını sağlayacak.