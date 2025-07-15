Yozgat’ta Tarihi Meydanda Alevler Eşliğinde Güreş: “Sin Sin” Geleneği Yeniden Canlandı

Binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen “Sin Sin Güreşleri”, Türkiye’de ilk kez Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Ateşlerin ışığında yapılan güreşler, izleyicilere tarihi bir atmosfer sundu.

Cumhuriyet Meydanı Er Meydanına Dönüştü

Yozgat, unutulmaya yüz tutmuş bir gelenekle yeniden buluştu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve “Sin Sin Güreşleri” olarak adlandırılan etkinlikte, hem genç hem de yetişkin pehlivanlar minderde ter döktü. Atatürk Anıtı önünde kurulan güreş alanı, dört bir yandan yakılan ateşlerle aydınlatıldı. Ortaya çıkan manzara, izleyenlere adeta geçmişin izlerini taşıyan bir zaman yolculuğu yaşattı.

Sin Sin Ateşinin Gölgesinde Kıyasıya Mücadele

Yaklaşık 100 güreşçi, tarihi saat kulesinin gölgesinde, sin sin ateşlerinin oluşturduğu loş atmosferde kıyasıya mücadele etti. Tokat ve Yozgat bölgesinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen güreşçiler, geleneksel Türk güreşinin tüm gücünü ve estetiğini sergiledi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinliği Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü de tribünden takip etti. Güreş severler, tarihi meydanı doldurarak hem görsel bir şölen izledi hem de kültürel bir mirasa tanıklık etti.

İlk Kez Yozgat’ta Hayat Buldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili ve aynı zamanda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Şahin Hopur, bu özel organizasyonun önemine dikkat çekti. Hopur, “Sin Sin Güreşleri’nin Türkiye’de ilk kez resmi olarak Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldığını söyleyerek, ‘Binlerce yıllık geçmişi olan bu geleneği Yozgat’ta yeniden yaşatıyoruz’ dedi.

Hopur ayrıca, etkinliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlendiğini ve ata sporu güreşi genç nesillere tanıtmak amacıyla bu tür organizasyonlara devam edeceklerini belirtti.

Vali Özkan: “Bu Sadece Spor Değil, Kültürel Bir Sahipleniştir”

Etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sin Sin Güreşleri’nin yalnızca sportif bir faaliyet olmadığını vurguladı. Özkan, “Bu güreşler tarihimize, kültürümüze ve milli değerlerimize sahip çıkmanın en somut yollarından biridir. Özellikle gençlerin bu tür etkinliklerle buluşması çok kıymetli” ifadelerini kullandı.