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Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti

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admin Yönetici
Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde, saman dökme meselesi kanlı bitti. Aralarında husumet bulunan köy muhtarı Yalçın Akdemir ve oğulları, av tüfeğiyle hedef alındı. Muhtar ve bir oğlu yaşamını yitirirken, diğer oğlu ağır yaralı.

Tartışma Kanlı Bitti: Köy Girişinde Pusuya Düşürdü

Akşam saatlerinde Bağlıca köyünde yaşanan silahlı saldırı, küçük bir tartışmanın nasıl felakete dönüşebileceğini gözler önüne serdi. İddiaya göre, köy muhtarı Yalçın Akdemir ile Yunus Emre E. arasında daha önceye dayanan husumet, saman dökme meselesiyle yeniden alevlendi.

Gerginlik büyüyerek tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü. Taraflar olay yerinden ayrılsa da, Yunus Emre E.’nin öfkesi dinmedi. Evine giderek av tüfeğini alan şüpheli, köy girişinde Akdemir ailesinin aracını durdurdu.

Otomobilin İçindekilere Tüfekle Ateş Açtı

Yarı otomatik av tüfeğiyle açılan ateş sonucu araçta bulunan üç kişi vuruldu. Saçmaların isabet ettiği muhtar Yalçın Akdemir ve oğlu Ahmet Akdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer oğlu Kubilay Akdemir ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Köyde Büyük Şok: Zanlı Gözaltında

Köyde infiale yol açan olay sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kubilay Akdemir, ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli Yunus Emre E., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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