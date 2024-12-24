Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza il merkezi Cemil Çiçek bulvarı üzerinde meydana geldi. A.E.D. idaresindeki 40 AAN 865 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan E. D. ve U. A. A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.