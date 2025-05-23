Yozgat’ta Gençler Doğayla Buluşuyor: Ekolojik Okuryazarlık İçin Anlamlı Adım

SORGED’in Çekerek’te düzenleyeceği Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi, gençleri doğayla uyumlu yaşama teşvik ediyor. Konaklamalı ve ücretsiz etkinlik, sınırlı kontenjanla gerçekleşecek.

Yozgat’ın Çekerek ilçesi, bu kez doğa ve çevre bilinci etrafında toplanan gençlere ev sahipliği yapıyor. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde organize edilecek olan “Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi”, gençlerin doğayla bağ kurmalarını ve sürdürülebilir bir yaşam konusunda farkındalık kazanmalarını amaçlıyor.

Doğanın Kalbinde Bir Eğitim Deneyimi

Etkinlik, doğayla iç içe konumu ve sade mimarisiyle dikkat çeken Çekerek Bungalov Evleri’nde konaklamalı olarak düzenlenecek. Eğitim boyunca gençler, doğanın sınırlarını anlamaya, ekolojik ayak izlerini tanımaya ve iklim krizine karşı bilinç geliştirmeye yönlendirilecek. Atölyeler, oyunlaştırılmış aktiviteler ve doğa yürüyüşleriyle katılımcıların öğrenme süreci desteklenecek.

Programda işlenecek ana başlıklar arasında şu konular yer alıyor:

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Ekolojik ayak izi ve bireysel etkiler

İklim değişikliğinin gençler üzerindeki yansımaları

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SDG’ler)

Etkinlik sonunda her katılımcıya başarı sertifikası takdim edilecek.

Eğitim sürecine, gençlik ve gönüllülük alanlarında uzun yıllardır aktif olan Elif Karlıtepe liderlik edecek. 2018’den bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yüzlerce gence ekolojik bilinç kazandıran Karlıtepe, 2022 yılından bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde eğitmenlik yapıyor. Katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bilgiler sunacak olan Karlıtepe, bu alandaki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Katılım Şartları ve Başvuru Bilgisi

Etkinlik, 18-30 yaş aralığındaki gençlere açık ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Yozgat ve Sorgun’dan gelecek katılımcılar için ücretsiz ulaşım desteği sağlanırken, gün boyu sınırsız çay, kahve ve çeşitli ikramlar da sunulacak.

Katılımcı sayısının 20 kişiyle sınırlı olması nedeniyle, ilgilenen gençlerin başvurularını erken yapmaları önem taşıyor.