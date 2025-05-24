Yozgat’ta genç girişimcilerin sahnesi kuruluyor: Genç Fikirler Finali 26 Mayıs’ta!

Yozgat Bozok Üniversitesi, genç girişimcileri kamuoyuyla buluşturacak büyük bir finale ev sahipliği yapıyor. “Genç Fikirler Fabrikası” iş fikri yarışmasının 2. dönem finali, 26 Mayıs’ta yenilikçi projeler ve ilham veren panellerle gerçekleşecek.

Yozgat’ta girişimcilik rüzgârı esecek: Gençler finale hazır!

Gençlerin fikirlerini girişime dönüştürdüğü önemli etkinliklerden biri olan Genç Fikirler Fabrikası, bu yıl 2. dönem finaliyle Yozgat’ta sahne alıyor. 26 Mayıs Pazartesi günü Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bölgesel girişimcilik kültürünün gelişimine katkı sağlayan örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Yozgat Valiliği öncülüğünde, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı kapsamında da “iyi uygulama örneği” olarak dikkat çekiyor.

Girişimciler sahnede: Final programı belli oldu

Etkinlik saat 12.00’de genç girişimcilerin geliştirdiği projelerin yer aldığı Prototip Sergisi ile başlayacak. Bu alanda katılımcılar, gençlerin hayata geçirdiği yenilikçi iş fikirlerini birebir inceleme fırsatı bulacak. Fikirden ürüne giden yolda atılan somut adımlar, ziyaretçiler için de ilham kaynağı olacak.

Panellerde sektörün önde gelen isimleri yer alacak

Final programının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise düzenlenecek panel oturumları olacak. Yatırımcılar, iş dünyasından lider isimler ve girişimcilik ekosisteminin temsilcileri, gençlerle bir araya gelecek. Bu panellerde girişimciler:

Fikirlerini doğrudan yatırımcılara sunma,

Mentorluk alma,

Yeni iş birlikleri kurma fırsatı bulacak.

En iyi fikirler ödülle taçlandırılacak

Etkinlik, gençlerin emeklerini sahneye taşıyacak ödül töreniyle sona erecek. Jüri tarafından seçilen başarılı projeler kamuoyunun önünde ödüllendirilerek, gençlerin girişimcilik serüveninde moral ve motivasyon kazanmaları sağlanacak.