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Yozgat’ta Feci Otobüs Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 19 Yaralı

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admin Yönetici
Yozgat’ta Feci Otobüs Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 19 Yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi yakınlarında sabaha karşı meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Ankara’dan Sivas’a taziye ziyareti için giden yolcuları taşıyan otobüs, dönüş yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirirken, on dokuz kişi yaralandı.

Dönüş Yolunda Faciaya Giden Yol

Kaza, Akdağmadeni ilçesine bağlı Sazlıdere köyü civarında sabah saatlerinde gerçekleşti. Taziye ziyareti sonrası Ankara’ya dönmekte olan yolcu otobüsünün, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattığı öğrenildi.

İddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, araç yoldan çıkarak devrildi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 Can Kaybı, 19 Yaralı

Yozgat Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, kazada 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 19 yolcunun ise çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, AFAD ve jandarma ekipleri ise otobüs içinde sıkışan yolcuların kurtarılması için yoğun çaba harcadı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, sürücünün ifadesinin alınacağı ve aracın teknik incelemeye tabi tutulacağı bildirildi. Kazanın yoğun yağış ve yol koşullarından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

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