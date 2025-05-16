Yozgat’ta Ehliyet ve Kimlik Uyarısı: “Son Güne Kalmayın!”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kimlik kartı ve ehliyet belgelerini henüz yenilemeyen vatandaşları uyardı. Temmuz ayında sona erecek süre öncesi işlemlerin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Vali, mağduriyet yaşanmaması için harekete geçilmesini istedi.

“Eski kimlikler tarih oluyor”

Yozgat Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, kimlik yenileme sürecinde büyük mesafe kat edildiğini belirterek, “Şu anda yenilenmemiş kimlik oranı yüzde 1 seviyesinde. Ancak bu küçük kesimin de işlemlerini hızla tamamlaması gerekiyor. Eski kimlikler artık geçerliliğini yitiriyor” dedi.

Vali Özkan, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, muhtarlara ve yerel yöneticilere çağrıda bulundu: “Köylerimizdeki muhtarlarımız, belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımız, kalan vatandaşlarımızı bilgilendirip yönlendirmelidir.”

Ehliyet yenilemede kritik tarih: Temmuz son şans

Kimliklerin yanı sıra ehliyet belgelerini yenilemeyenler için de süre daralıyor. Vali Özkan, ehliyet yenileme işlemleri için tanınan sürenin temmuz ayında sona ereceğini hatırlatarak, “Bu süreden sonra ehliyet harçlarında ciddi bir artış yaşanacak. Vatandaşlarımız hem maddi kayıp yaşamamak hem de yasal sorunlarla karşılaşmamak için işlemlerini geciktirmemeli” uyarısında bulundu.

“İlçe nüfus müdürlüklerine başvurabilirsiniz”

Yenileme işlemlerinin kolaylıkla yapılabildiğini belirten Vali Özkan, vatandaşlara şu tavsiyede bulundu: “Kimlik ve ehliyet belgelerini yenilemek isteyenler, ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabilir. Gerekli evraklar ve işlem detayları hakkında kaymakamlıklardan bilgi alabilirsiniz.”

Valilikten son çağrı: Harçlar artmadan harekete geçin

Özkan, özellikle son günlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerin erkenden yapılmasının önemine değinerek, “Vatandaşlarımız son güne bırakmasın. Hem kendileri için hem kurumlarımızın iş yükü açısından bu süreç zamanında tamamlanmalı. Temmuz sonrasında artacak harç ücretleri vatandaşlarımızı zor durumda bırakabilir” dedi.