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Yozgat’ta Bayram Trafiğine Sıkı Denetim: Emniyet ve Jandarma Teyakkuzda

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admin Yönetici
Yozgat’ta Bayram Trafiğine Sıkı Denetim: Emniyet ve Jandarma Teyakkuzda

Kurban Bayramı öncesinde Yozgat’ta trafik tedbirleri artırıldı. İl genelinde polis ve jandarma ekipleri sahada olacak; hız, emniyet kemeri ve cep telefonu denetimleri sıklaştırılacak.

Valilikten Uyarı: “Tedbiri Elden Bırakmayın”

Bayram tatiliyle birlikte karayollarında beklenen yoğunluk, Yozgat’ta trafik güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Yozgat Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte kapsamlı bir trafik önlem planı açıkladı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların hem can hem mal güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin 24 saat görev başında olacağı belirtildi. Özellikle aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve sürüş sırasında cep telefonu kullanımı konularında uyarılar dikkat çekti.

Sosyal Medyadan Farkındalık Çağrısı

Yozgat Valiliği, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla trafikte dikkat çağrısında bulundu: “Kurban Bayramı #TrafikTedbirleri kapsamında; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz görev başında.” Açıklamada sürücüler, trafik kurallarına uymaya, özellikle de yolculuk sırasında dikkatli ve sorumlu davranmaya davet edildi.

Ekipler Denetimde, Broşürler Dağıtımda

Bayramın ilk gününden itibaren başta şehirlerarası yollar olmak üzere tüm ana güzergâhlarda yoğun trafik denetimleri yapılacak.

Güvenlik ekipleri yalnızca ceza yazmakla kalmayacak, aynı zamanda bilgilendirici broşürler dağıtarak sürücülerin farkındalığını artırmaya çalışacak.

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