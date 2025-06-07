Yozgat’ta Bayram Sıcak Geçiyor: Mevsim Normallerinin Üzerinde Bir Hava Bekleniyor

Kurban Bayramı’nın ikinci günü Yozgat’ta parçalı bulutlu ve sıcak bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde 27°C’ye ulaşacak sıcaklık, akşam serinliğiyle yer değiştiriyor. Uzmanlar, iklim değişikliğine dikkat çekiyor.

Güneşli ve Rüzgarlı Bir Bayram Günü

07 Haziran 2025 Cumartesi günü, yani Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Yozgatlıları ılık ve zaman zaman güneşli bir hava bekliyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde yağış öngörülmezken, parçalı bulutlu gökyüzü gün boyunca etkili olacak.

Öğle Saatlerinde Sıcaklık Zirvede, Akşam Hızla Düşüyor

Günün erken saatlerinde 10°C civarında seyreden hava sıcaklığı, öğleye doğru hızla artarak 27°C’ye kadar yükselecek. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkla ölçülen sıcaklık arasında belirgin bir fark olmayacağı ifade ediliyor. Bu da özellikle 12.00 – 15.00 saatleri arasında dışarıda bulunacaklar için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Nem oranının %15’lere kadar düşmesi, sıcaklığın daha baskın hissedilmesine neden olabilir.

Akşam saatlerinde ise hızlı bir soğuma yaşanacak. 18.00 itibarıyla 18°C’ye gerilemesi beklenen sıcaklık, gece boyunca 14°C’ye kadar düşecek. Bu nedenle özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmayı planlayanların hafif serinliğe karşı önlem alması öneriliyor.

Rüzgar Serinlik Getiriyor, Ama Etkisini Unutmayın

Bayram günü boyunca kuzeybatı yönünden esmesi beklenen rüzgar, gün içinde zaman zaman 15 ila 35 km/saat arasında değişen hızlarla etkili olacak. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde rüzgarın serinletici etkisi hissedilecek.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, açık alanda uzun süre kalmamaları ve güneşten korunmaları konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde: Uzmanlar Uyarıyor

Meteorolojik verilere göre, bu yılki bayram günü sıcaklığı mevsim normallerinin yaklaşık 5°C üzerinde seyrediyor. 1991–2020 yılları arasında 07 Haziran tarihindeki ortalama en yüksek sıcaklık 21,7°C iken, bu yıl ölçülen sıcaklık 27°C seviyesine ulaştı.

İklim uzmanları, bu tür ani sıcaklık artışlarını küresel ısınmanın bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Özellikle yaz aylarının daha erken başlaması ve sıcaklık eşiğinin yükselmesi, önümüzdeki yıllar için de uyarı niteliği taşıyor.