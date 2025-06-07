Sorgun Postası

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Sorgun Postası

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Güncel » Yozgat’ta Bayram Klasiği: Acemi Kasaplar Yine Acil Servislik Oldu

Yozgat’ta Bayram Klasiği: Acemi Kasaplar Yine Acil Servislik Oldu

Yayınlanma:
admin Yönetici
Yozgat’ta Bayram Klasiği: Acemi Kasaplar Yine Acil Servislik Oldu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Yozgat’ta pek çok vatandaş, kurban kesimi sırasında kendini yaraladı. 22 kişi çeşitli kesiklerle hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı, Acemi Kasaplara Zor Başladı

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın ilk günü her yıl olduğu gibi bu yıl da klasik bir manzarayla başladı. Kurban kesimini profesyonel kasaplara bırakmayan bazı vatandaşlar, bıçakla baş başa kalınca soluğu hastanede aldı.

Sabah saatlerinden itibaren acil servislerde yoğunluk yaşandı. El, ayak ve bacak bölgelerinde oluşan kesiklerle hastanelere başvuran yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çoğu taburcu edildi.

Sorgun Devlet Hastanesi’nde 22 Yaralı

En fazla başvurunun yapıldığı sağlık merkezlerinden biri Sorgun Devlet Hastanesi oldu. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre;

18 kişi hafif kesik,

2 kişi orta derece kesi,

2 kişi ise derin ve ciddi yara nedeniyle tedavi altına alındı.

Bazı vatandaşlar yanlışlıkla bıçağa basarken, bazıları kesim sırasında bacağını veya elini kesti.

Uzmanlardan Uyarı: “Kurban Kesimini İşin Ehline Bırakın”

Her bayram döneminde benzer vakaların tekrarlandığını belirten sağlık yetkilileri ve uzmanlar, vatandaşları uyarıyor:

“Kurban kesimi uzmanlık gerektirir. Lütfen bu işi ehline bırakın. Aksi takdirde bayram sevinci yerini hastane kuyruklarına bırakıyor.”

İlgili Haberler

Hollanda’dan Getirdi, Yozgat’ta Don Vurdu
Güncel
7 Haziran 2025, 11:29

Hollanda’dan Getirdi, Yozgat’ta Don Vurdu

Yozgat’ta Bayram Sıcak Geçiyor: Mevsim Normallerinin Üzerinde Bir Hava Bekleniyor
Güncel
7 Haziran 2025, 11:20

Yozgat’ta Bayram Sıcak Geçiyor: Mevsim Normallerinin Üzerinde Bir Hava Bekleniyor

Yozgat’ta Bayram Trafiğine Sıkı Denetim: Emniyet ve Jandarma Teyakkuzda
Güncel
7 Haziran 2025, 11:18

Yozgat’ta Bayram Trafiğine Sıkı Denetim: Emniyet ve Jandarma Teyakkuzda

Genç Başkomiser Serhat Yiğiter Kalp Kriziyle Hayata Veda Etti: Cenazesi Sorgun’da Toprağa Verilecek
Güncel
7 Haziran 2025, 11:14

Genç Başkomiser Serhat Yiğiter Kalp Kriziyle Hayata Veda Etti: Cenazesi Sorgun’da Toprağa Verilecek

Yozgat’ta Bayram Klasiği: Acemi Kasaplar Yine Acil Servislik Oldu
Güncel
7 Haziran 2025, 11:10

Yozgat’ta Bayram Klasiği: Acemi Kasaplar Yine Acil Servislik Oldu

Sorgunlu Emir Ali’den 500 puan! Çobanlık Yaparken Türkiye Birincisi Oldu
Güncel
4 Haziran 2025, 11:07

Sorgunlu Emir Ali’den 500 puan! Çobanlık Yaparken Türkiye Birincisi Oldu

Meliha Baykal Yozgat Bozok Üniversitesi’ni Sanatla Buluşturdu
Meliha Baykal Yozgat Bozok Üniversitesi’ni Sanatla Buluşturdu
Hollanda’dan Getirdi, Yozgat’ta Don Vurdu
Hollanda’dan Getirdi, Yozgat’ta Don Vurdu
KKKA Alarmı: Yozgat ve Sivas’ta Kene Tehlikesi Büyüyor! 6 Kişi Hayatını Kaybetti
KKKA Alarmı: Yozgat ve Sivas’ta Kene Tehlikesi Büyüyor! 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Yozgat’ta Bayram Sıcak Geçiyor: Mevsim Normallerinin Üzerinde Bir Hava Bekleniyor
Yozgat’ta Bayram Sıcak Geçiyor: Mevsim Normallerinin Üzerinde Bir Hava Bekleniyor
Yozgat’ta Bayram Trafiğine Sıkı Denetim: Emniyet ve Jandarma Teyakkuzda
Yozgat’ta Bayram Trafiğine Sıkı Denetim: Emniyet ve Jandarma Teyakkuzda