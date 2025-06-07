Yozgat’ta Bayram Klasiği: Acemi Kasaplar Yine Acil Servislik Oldu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Yozgat’ta pek çok vatandaş, kurban kesimi sırasında kendini yaraladı. 22 kişi çeşitli kesiklerle hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı, Acemi Kasaplara Zor Başladı

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın ilk günü her yıl olduğu gibi bu yıl da klasik bir manzarayla başladı. Kurban kesimini profesyonel kasaplara bırakmayan bazı vatandaşlar, bıçakla baş başa kalınca soluğu hastanede aldı.

Sabah saatlerinden itibaren acil servislerde yoğunluk yaşandı. El, ayak ve bacak bölgelerinde oluşan kesiklerle hastanelere başvuran yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çoğu taburcu edildi.

Sorgun Devlet Hastanesi’nde 22 Yaralı

En fazla başvurunun yapıldığı sağlık merkezlerinden biri Sorgun Devlet Hastanesi oldu. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre;

18 kişi hafif kesik,

2 kişi orta derece kesi,

2 kişi ise derin ve ciddi yara nedeniyle tedavi altına alındı.

Bazı vatandaşlar yanlışlıkla bıçağa basarken, bazıları kesim sırasında bacağını veya elini kesti.

Uzmanlardan Uyarı: “Kurban Kesimini İşin Ehline Bırakın”

Her bayram döneminde benzer vakaların tekrarlandığını belirten sağlık yetkilileri ve uzmanlar, vatandaşları uyarıyor:

“Kurban kesimi uzmanlık gerektirir. Lütfen bu işi ehline bırakın. Aksi takdirde bayram sevinci yerini hastane kuyruklarına bırakıyor.”