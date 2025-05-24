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Yozgat’ta aranan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı: Suç dosyası kabarık çıktı

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Yozgat’ta aranan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı: Suç dosyası kabarık çıktı

Saraykent’te çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan İ.C. isimli şahıs, JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT’tan nokta operasyon: Aranan şüpheli cezaevine gönderildi

Yozgat’ta jandarma ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Saraykent ilçesinde adli suçlardan aranan bir şahıs, Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ve Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda yakalandı.

Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında birden fazla suçtan arama kararı bulunan İ.C. adlı şahıs gözaltına alındı.

Hırsızlık, tehdit ve yaralama suçlarından aranıyordu

Saraykent’e bağlı bir köyde düzenlenen baskında yakalanan İ.C.’nin, “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık”, “Basit tehdit” ve “Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.C., Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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