Yozgat’ta 95 Yaşındaki Durak Ünal’dan Hala Haber Yok

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde iki gün önce kaybolan Alzheimer hastası Durak Ünal için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede titiz bir çalışma yürütüyor.

Alzheimer Hastası Yaşlı Adamdan 48 Saattir İz Yok

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baştürk Mahallesi’nde yaşayan 95 yaşındaki Durak Ünal, iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Ünal’dan o zamandan bu yana haber alınamıyor.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, ikinci gününde de aralıksız devam etti. Bölge genelinde yürütülen aramalarda şu ana kadar herhangi bir iz veya emareye rastlanmadı.

AFAD, Jandarma ve Orman Ekipleri Seferber Oldu

Arama kurtarma çalışmaları Yozgat İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde sürdürülürken, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Geniş bir alana yayılan ekipler, arazi taramasını hem gündüz hem gece sürdürüyor. Dron destekli taramalara da başvuruluyor.

Bölgedeki zorlu arazi koşulları ve yaşlı adamın sağlık durumu, arama faaliyetlerini daha da hassas hale getiriyor.

Mahalle Sakinleri de Çalışmalara Katılıyor

Durak Ünal’ın kaybolması, köy halkını da derinden etkiledi. Mahalle sakinleri, güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla gönüllü olarak arama faaliyetlerine katılıyor. Yakınları ise umutla bir haber bekliyor.

Yetkililer, vatandaşlardan çevrede gördükleri her türlü detayı ihbar etmelerini isterken, aramaların genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.