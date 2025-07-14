Yozgat’ta 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Yozgat’ta düzenlenen anma etkinlikleri, duygu dolu anlara sahne oldu. Şehitlik ziyaretiyle başlayan programda çocukların geleneksel oyunları da büyük ilgi gördü.

Vali Özkan’dan Şehitlere Vefa: “Allah onlardan razı olsun”

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Yozgat’ta düzenlenen anma programları, şehitlik ziyaretiyle başladı. Vali Mehmet Ali Özkan, il protokolü ile birlikte Yozgat Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türk ve dünya demokrasi tarihine unutulmaz bir sayfa olarak kazınan 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitlerimizi dualarla yad ediyoruz. Onlar, bu milletin asaletini ve dirayetini ortaya koyan değerlerdir. Cennet mekân olsunlar. Tüm vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”

Geleneksel Oyunlarla Çocuklar da Unutulmadı

Etkinlikler sadece anma programlarıyla sınırlı kalmadı. Gün içinde düzenlenen güreş turnuvası öncesinde sokaklarda duyuru yapan davul-zurna ekibi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Geleneksel atmosferin yaşatıldığı programda, Yozgat Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinliklerde çocuklara geleneksel oyunlar tanıtıldı.

Çuval yarışı, halat çekme ve sek sek gibi oyunlara büyük ilgi gösteren minikler, eğlenceli anlar yaşadı. Renkli görüntüler kameralarca kaydedildi.

Şehrin Her Köşesinde Tek Bir Ses: “Unutmadık, Unutturmayacağız”

Yozgat halkı, 15 Temmuz’un yıl dönümünde demokrasiye sahip çıkmanın onurunu bir kez daha yaşarken, her yaştan vatandaşın katılımıyla yapılan etkinlikler ortak hafızayı diri tuttu. Akşam saatlerinde ise şehir meydanında düzenlenecek yürüyüş ve anma programı ile etkinlikler devam edecek.