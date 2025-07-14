Sorgun Postası

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Sorgun Postası

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Güncel » Yozgat’ta 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

Yozgat’ta 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

Yayınlanma:
admin Yönetici
Yozgat’ta 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Yozgat’ta düzenlenen anma etkinlikleri, duygu dolu anlara sahne oldu. Şehitlik ziyaretiyle başlayan programda çocukların geleneksel oyunları da büyük ilgi gördü.

Vali Özkan’dan Şehitlere Vefa: “Allah onlardan razı olsun”

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Yozgat’ta düzenlenen anma programları, şehitlik ziyaretiyle başladı. Vali Mehmet Ali Özkan, il protokolü ile birlikte Yozgat Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türk ve dünya demokrasi tarihine unutulmaz bir sayfa olarak kazınan 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitlerimizi dualarla yad ediyoruz. Onlar, bu milletin asaletini ve dirayetini ortaya koyan değerlerdir. Cennet mekân olsunlar. Tüm vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”

Geleneksel Oyunlarla Çocuklar da Unutulmadı

Etkinlikler sadece anma programlarıyla sınırlı kalmadı. Gün içinde düzenlenen güreş turnuvası öncesinde sokaklarda duyuru yapan davul-zurna ekibi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Geleneksel atmosferin yaşatıldığı programda, Yozgat Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinliklerde çocuklara geleneksel oyunlar tanıtıldı.

Çuval yarışı, halat çekme ve sek sek gibi oyunlara büyük ilgi gösteren minikler, eğlenceli anlar yaşadı. Renkli görüntüler kameralarca kaydedildi.

Şehrin Her Köşesinde Tek Bir Ses: “Unutmadık, Unutturmayacağız”

Yozgat halkı, 15 Temmuz’un yıl dönümünde demokrasiye sahip çıkmanın onurunu bir kez daha yaşarken, her yaştan vatandaşın katılımıyla yapılan etkinlikler ortak hafızayı diri tuttu. Akşam saatlerinde ise şehir meydanında düzenlenecek yürüyüş ve anma programı ile etkinlikler devam edecek.

İlgili Haberler

Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı
Güncel
15 Temmuz 2025, 15:10

Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı

Yozgat’ta 95 Yaşındaki Durak Ünal’dan Hala Haber Yok
Güncel
15 Temmuz 2025, 15:07

Yozgat’ta 95 Yaşındaki Durak Ünal’dan Hala Haber Yok

Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Güncel
15 Temmuz 2025, 15:05

Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yozgat’ta Tarlada Korkutan Yangın! Köylüler Seferber Oldu
Güncel
14 Temmuz 2025, 16:07

Yozgat’ta Tarlada Korkutan Yangın! Köylüler Seferber Oldu

Yozgat’ta 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı
Güncel
14 Temmuz 2025, 16:06

Yozgat’ta 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

Flamingoların Sessiz Bekçileri: Yozgat’ta Jandarma Doğayı Koruyor
Güncel
14 Temmuz 2025, 14:36

Flamingoların Sessiz Bekçileri: Yozgat’ta Jandarma Doğayı Koruyor

Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı
Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı
Yozgat’ta Binlerce Yıllık Sofraların İzinde: Hititler Ne Yedi, Ne Ekti?
Yozgat’ta Binlerce Yıllık Sofraların İzinde: Hititler Ne Yedi, Ne Ekti?
Yozgat’ta Tarihi Meydanda Alevler Eşliğinde Güreş: “Sin Sin” Geleneği Yeniden Canlandı
Yozgat’ta Tarihi Meydanda Alevler Eşliğinde Güreş: “Sin Sin” Geleneği Yeniden Canlandı
Yozgat’ta 95 Yaşındaki Durak Ünal’dan Hala Haber Yok
Yozgat’ta 95 Yaşındaki Durak Ünal’dan Hala Haber Yok
Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Yozgat’ta Köyde Silahlı Dehşet: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti