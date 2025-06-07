Yozgatlı Mehmet Turan Evci Mucizevi Bir Müdahaleyle Kurtuldu

Yozgat’ta diyabete bağlı olarak ayaklarının kesileceği söylenen 44 yaşındaki Mehmet Turan Evci, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde uygulanan özel tedaviyle sağlığına kavuştu. Evci’nin yaşadıkları, diyabet hastalarına erken teşhis ve doğru müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yozgat’ta Kesilmesi Planlanan Ayak, Başkent’te Korundu

Diyabetin yol açtığı komplikasyonlar, kimi zaman telafisi imkânsız sonuçlar doğurabiliyor. Yozgat’ta yaşayan Mehmet Turan Evci, bu durumla yüzleşen isimlerden biri oldu. Ayaklarında başlayan morarma ve yaralar nedeniyle devlet hastanesi ve üniversite hastanesine başvuran Evci’ye her iki ayağının da kesilmesi gerektiği söylendi.

Ancak bu kararı kabul etmeyen Evci, son bir umutla Ankara’nın yolunu tuttu. Burada, Bilkent Şehir Hastanesi Kronik Yara Ünitesi’nde yürütülen kapsamlı tedaviyle ayağını kaybetmekten kurtuldu.

Sadece Üç Parmak Alındı, Geri Kalan Dokular Korundu

Ankara’daki uzman ekip, detaylı tetkikler sonrası sadece sol ayaktaki üç parmağın kesilmesine karar verdi. Uygulanan özel pansumanlar, damar açıcı tedaviler ve şeker kontrolüyle hastanın sağ ayağı ve diğer dokuları kurtarıldı.

Tedavi süreci hakkında konuşan Mehmet Turan Evci, şunları söyledi: “Yozgat’taki doktorlar her iki ayağımı da kaybedeceğimi söyledi. Kabul edemedim. Ankara’da Kronik Yara Ünitesi’ne sevk edildim. Şekerim dengelendi, rutinim değişti. Şimdi ayağım kurtarıldı. Çok mutluyum. Tüm sağlık çalışanlarına minnettarım.”

Uzmandan Kritik Uyarı: “Kan Şekerinizi İhmal Etmeyin”

Bilkent Şehir Hastanesi Kronik Yara Ünitesi Sorumlusu Dr. Serap Ulusoy, vakayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Hastamız bize geldiğinde durumu oldukça riskliydi. Şeker kontrolü, yara temizliği ve damar tedavileriyle ayağını korumayı başardık. Diyabet hastalarının mutlaka kan şekerini düzenli ölçmesi, sigaradan uzak durması ve küçük yaraları bile ciddiye alması gerekiyor.”

Diyabette Erken Müdahale Hayat Kurtarıyor

Mehmet Turan Evci’nin hikâyesi, diyabet hastalığında zaman kaybetmeden uzman tedaviye başvurmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, özellikle ayakta yara, morarma ve kararma gibi belirtilerin geciktirilmeden sağlık kuruluşlarında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.