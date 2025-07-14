Yozgat’ın Sessiz Gücü: Çekerek’te Üretilen Türk Somonu Avrupa Sofralarında

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulan baraj, sadece tarımı değil, bölge ekonomisini de dönüştürdü. Baraj gölünde kurulan ağ kafes sistemleriyle yılda binlerce ton balık üretiliyor, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Taşkından Geçim Kaynağına: Barajdan Doğan Bir Hikâye

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde sulama, enerji üretimi ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı, bölge halkı için beklenmedik bir geçim kapısına dönüştü. 2011 yılında su tutmaya başlayan baraj, zamanla balık üretimiyle adını duyurmaya başladı. Baraj gölüne kurulan ağ kafes sistemleri sayesinde üreticiler artık iç piyasaya ve yurt dışına düzenli olarak somon ve alabalık ihraç ediyor.

Bir Hayalin Gerçeğe Dönüşü: Balıkçılıkta Yozgat İmzası

Çekerekli üretici Adem Yılmaz, bu dönüşümün canlı tanıklarından biri. Arazilerinin baraj suları altında kalmasının ardından yeni bir yol arayışına giren Yılmaz, 2015 yılında balıkçılığa adım attı. Bugün 18 ağ kafeste yıllık 225 ton üretim yapan Yılmaz, Türk somonu ve alabalıkla dış pazarda rekabet ediyor.

Yılmaz, “5 gramlık yavru balıkları alıyoruz, büyüttükten sonra Karadeniz’e gönderiyoruz. Orada gelişimini tamamlayan somonlar Avrupa pazarına ulaşıyor. Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden de talep var. Yozgat’tan çıkan bu balıklar dünya sofralarına lezzet katıyor,” diyor.

Danimarka’dan Japonya’ya Yozgat Lezzeti

Üretilen alabalık ve somonların önemli bir kısmı anlaşmalı ihracat firmaları aracılığıyla Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Danimarka başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine alabalık, Rusya’ya ise somon sevkiyatı yapılıyor. Yılmaz, “Balıkların bir kısmı işlenip fileto olarak ihraç ediliyor. Şu an Japon pazarı da ciddi bir ilgi gösteriyor. Bu iş bizim için sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir gurur meselesi,” diyerek duygularını dile getiriyor.

Baraj Sadece Su Tutmadı, Umut Da Taşıdı

Çekerek Barajı, yalnızca su değil, aynı zamanda yeni fırsatlar ve umutlar da taşıdı. Su altında kalan toprakların yerine doğan bu yeni sektör, genç girişimciler için de ilham kaynağı olmuş durumda. Bölge, sessiz ama güçlü bir üretim merkezi haline gelirken, Yozgat’ın ihracat potansiyeli de her geçen yıl artıyor.