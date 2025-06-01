Yozgat’ın Haydarbeyli köyünde 10 yıldır sigara içilmiyor

Yozgat’ın Haydarbeyli köyü, 2015 yılında aldığı radikal kararla sigarayı tamamen hayatından çıkardı. 10 yıldır ne sokakta ne kıraathanede ne de evlerde sigara içiliyor. Misafirler bile kurallara uyuyor.

Bir Köyün Kararı, Tüm Türkiye’ye Örnek Oldu

Yozgat’ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyü, sigarasız yaşamın mümkün olduğunu gösteren örnek bir yerleşim yerine dönüştü. 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigarayı bırakma çağrısının ardından köy halkı topluca sigarayı bırakarak, Türkiye’nin ilk “dumansız köyü” unvanını aldı.

O günden bu yana 10 yıl geçti. Ancak bu karar bir günlüğüne değil, köyün kalıcı bir yaşam tarzı haline geldi. Bugün yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Haydarbeyli’de sigara içilmiyor; ne evlerde ne kıraathanelerde ne de sokaklarda izmarit görmek mümkün.

“Cumhurbaşkanımızın Çağrısıyla Seferberlik Başlattık”

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan ve YEDAM temsilcileri, Haydarbeyli köyünü ziyaret ederek bu örnek kararı yerinde inceledi. Ceylan, “Köylülerin gösterdiği bu toplumsal irade, tüm Türkiye için ilham verici. Genci, yaşlısı birlikte karar alarak sigarayı terk etmiş. Bu gurur hepimizin” dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca da bağımlılıkla mücadelede köyün bir model haline geldiğini belirtti.

“Köyde Sigara Yok, Sohbet Var”

Haydarbeyli Muhtarı Recep Uğurlu, sigaranın bırakılmasıyla köyde hem sağlık hem huzurun arttığını söyledi:

“Misafirlerimize de söylüyoruz, burada sigara içilmez. Evlerde, sokaklarda izmarit bile bulunmaz. Bu kararla hepimiz gurur duyuyoruz.”

Köy imamı Murat Yasin Konuk ise cami avlusunda sigarasız sohbetlerin yapıldığını belirterek, “Bağımlılıkla mücadelede birlikte hareket ettik, sonuç da aldık” dedi.

20 Yıllık Alışkanlığa Veda Edenler Çok

Köy sakinlerinden Hacıgül Karadavut ve Mahir Oran gibi birçok kişi yıllarca sigara kullandıktan sonra bu ortak kararla sigarayı bıraktıklarını anlattı. Karadavut, sigarayı bıraktıktan sonra sağlık sorunlarının azaldığını ve maddi olarak da rahatladığını dile getirdi.

Oran ise “Köye döndüm, çocuklarıma da örnek olmak istedim. Misafirlerimiz bile bu karara saygı duyuyor” diyerek yaşadığı değişimi paylaştı.

Dumansız Bir Gelecek İçin Umut Oldular

Haydarbeyli köyü, Türkiye’nin dört bir yanında sigarayı bırakmak isteyen bireyler ve topluluklar için canlı bir örnek haline geldi. Bir köyün ortak iradesiyle neler başarılabileceğini gösteren bu hikâye, yalnızca bir sağlık mücadelesi değil; aynı zamanda birlik ve dayanışmanın da zaferi.