Yozgat’ın Güreşçileri Milli Takımda: Büyük Gurur

Yozgatlı genç sporcular, Türkiye çapında düzenlenen U15 Greko-Romen Güreş Milli Takım Seçmeleri’nde üstün performans sergileyerek bronz madalya ve beşincilikle şehre büyük bir gurur yaşattı.

Milli Forma Yozgatlı Pehlivanlara Emanet

Kocaeli Gebze’de 22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen U15 Erkekler Greko-Romen Güreş Milli Takım Seçmeleri, Yozgat için tarihi bir başarıya sahne oldu. Yozgatspor 1959 FK ve Yozgat Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) çatısı altındaki genç sporcular, Türkiye genelinde binlerce rakibi geride bırakarak milli takıma seçilmeyi başardı.

Bünyamin Sarıaslan’dan Bronz Madalya

100 kiloda mücadele eden Bünyamin Sarıaslan, turnuvada gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Sarıaslan’ın madalyası sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Yozgat’ın spor altyapısının da geldiği seviyeyi gösteriyor.

Gökhan Aytekin Türkiye Beşincisi

Bir diğer Yozgatlı sporcu Gökhan Aytekin ise 57 kiloda Türkiye beşinciliğini elde etti. Bu derece, Aytekin’in gelecekteki ulusal ve uluslararası başarılarının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Başarı, Ekip İşidir: Antrenörler ve Destekçiler Unutulmadı

Bu anlamlı başarıda emeği geçen isimler de unutulmadı. Yozgatspor 1959 FK Antrenörü Ahmet Özdemir ile Yozgat SEM Antrenörleri Mehmet Karadavut, Fatih Canbaş ve Cafer Kayışdağ, sporcuların gelişimi için büyük emek harcadı. Onların özverili çalışmaları, genç güreşçilerin sahada gösterdiği performansın temelini oluşturdu.

Yerel Destek Başarıyı Büyütüyor

Her zaman sporun yanında duran Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur’un destekleri de bu başarının arkasındaki güçlerden biri. Yozgat’ta spora verilen destek arttıkça başarıların da katlanarak geleceği mesajı bir kez daha vurgulandı.