Yozgat’ın 3 ilçesinin ürünleri ‘Bozok Kahvesi’nde buluştu

Yozgat’ta kendi işletmesini açan çift, Yozgat’ın üç farklı ilçesinin üç farklı ürününü harmanlayarak ’Bozok kahvesini’ geliştirdi.

Yozgat’ta yaşayan Fevzi Aktaş Ayşe Gözde Aktaş çifti kendi tarifleriyle oluşturduğu birbirinden lezzetli kahve içerikleriyle beğeni topluyor. Isıtıcı üzerinde sıcak kalan kum sayesinde ağır ağır pişen kahve her açıdan eşit ısı alarak pişiyor ve içenlerin damağında unutulmaz izler bırakıyor. Akdağmadeni’nde üretilen saleple Yerköy ve Aydıncık’tan topladıkları menengiç bitkisini öğüterek oluşturdukları karışımla yerelden ulusala açılacak lezzet keşfeden çift, aynı zamanda kahvelerin hikayesini ve sunumunu da yapmayı ihmal etmiyor.

“Kahve dediğin ya közde olur ya kumda”

Kahvenin kumda yapılmasının ayrıntılarından söz eden Fevzi Aktaş “Kum kahvenin her yerini eşit derecede sarar. Biz bakır cezve kullanırız. Daha rahat pişmesini ve çekirdeğin de daha iyi ısı almasını sağlar. Toprak fincan da kahveye ayrı lezzet katar. Evde kahve yaptığımızda bile lezzetli gelmiyor. İş yerimizde kahve yapıp içiyoruz” cümlelerini kullandı.

“Tarihte bu kahve ‘Sancakbeyi Kahvesi’ ya da ‘Bozok Kahvesi’olarak geçiyor”

Ürettikleri kahvenin tarihi kısmına değinen Aktaş “Tarihte bu kahve ‘Sancakbeyi Kahvesi’ veya ‘Bozok Kahvesi’ olarak geçer. Tarih kitaplarında bu kahvenin tam tarifi yok. Ama biz deneme yanılma yöntemiyle bizim topraklarımızdan çıkan ürünlerle kahve ürettik. Buna ‘Bozok Kahvesi’ dedik. İçinde Akdağmadeni’nden aldığımız orijinal salepler var. Aydıncık ve Yerköy’den topladığımız ve öğüttüğümüz menengiçler var. Yozgat’ın kendi topraklarından çıkan tamamen el yapımı ve katkısız kahve ürettik. ‘Ben kahve içmeyi sevmiyorum’ diyenlere Bozok Kahvesi, kahve içmeyi sevdiren bir lezzet oldu. Sunumu, lezzeti, ortamı ve Anadolu usulleriyle bir tek biz varız” dedi.

Müşterilerden Haydar Demirer “Kahve çok güzel ve lezzetli. Özellikle sunuma bayıldım. Yöresel olması da ayrıca güzel” derken, Şükrü Varol ise “Harika bir lezzet var. Bunu Yozgat’ta tatmak bir ayrıcalık. Yakınlarıma da tavsiye ederim. Mükemmel” şeklinde konuştu.