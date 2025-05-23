Yozgat Yerköy’de Jeotermal Tarım Atağı: OSB Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

Yerköy’de kurulan Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas OSB’de altyapı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Bölge, yenilenebilir enerji entegrasyonu ile Türkiye’nin sürdürülebilir tarım hedeflerine katkı sunacak.

Yozgat tarımda yeni bir döneme hazırlanıyor. Yerköy’de hayata geçirilen Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi, bölge ekonomisi için büyük bir potansiyel barındırıyor. Proje sahasında yürütülen çalışmalar hızla ilerlerken, yetkililer de süreci yakından takip ediyor.

Yenilikçi Tarım Modeliyle Yeni Bir Sayfa

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yerköy OSB’de kurulacak jeotermal sera ısı merkeziyle ilgili planlanan enerji sistemini yerinde inceledi. Saha ziyaretine Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ile KOP Bölge İdaresi Enerji, Sanayi ve Teknoloji Koordinatörü Ahmet Suat Toprak da katıldı.

Heyet, mevcut jeotermal kaynağın Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ve hidrojen teknolojisiyle entegre edilmesiyle verimliliğin nasıl artırılabileceği üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Enerjide Entegre Çözümlerle Tarıma Güç Katacak

Yozgat’ın jeotermal potansiyelini tarımsal üretime dönüştürmeyi hedefleyen proje, sadece bölgeye değil, Türkiye genelinde sürdürülebilir tarım politikalarına da örnek teşkil ediyor. Güneş ve hidrojen enerjisi destekli sistem, enerji maliyetlerini düşürürken sera üretiminde çevreye duyarlı bir model sunacak.

OSB’nin tamamlanmasıyla birlikte, bölgede yüzlerce kişiye istihdam sağlanması ve Yozgat’ın tarım ürünleri ihracatında önemli bir merkez hâline gelmesi bekleniyor.

Bölge Kalkınmasında Stratejik Adım

Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal OSB, hem ekonomik kalkınma hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından Yozgat için önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Projeyle birlikte, yerli kaynaklar etkin kullanılarak bölgeye yüksek katma değer sağlanması hedefleniyor.