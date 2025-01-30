Yozgat Şehir Hastanesi’nde kritik ameliyat başarıyla geçti

Yozgat Şehir Hastanesi’nde, çocuk cerrahisi alanında önemli bir ameliyat gerçekleştirildi

Sık sık tekrarlayan safra kesesi iltihaplanması (kolesistit) şikayeti bulunan 17 yaşındaki bir hasta, hastanede çocuk yaş grubunda ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Odabaşı, yaptığı açıklamada, hastanın uzun süredir karın ağrısı, mide bulantısı ve sindirim problemleri şikayetleri olduğunu belirtti. Dr. Odabaşı, yapılan detaylı tetkikler sonucunda safra kesesinde enfeksiyon tespit edildiğini ifade ederken, “Bu durumda en uygun tedavi yöntemi, safra kesesinin alınması yani kolesistektomi ameliyatıdır. Operasyonu kapalı (laparoskopik) yöntemle gerçekleştirdik. Laparoskopik cerrahi, karında büyük kesiler açmadan, küçük delikler aracılığıyla özel cerrahi aletlerle yapılan modern bir tekniktir. Bu sayede hastamızın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastamızın kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan da operasyonun önemine değinerek, safra kesesi taşlarının çocuklarda nadir görüldüğünü ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Başhekim Kozan, “Safra kesesi taşları, safra kesesinde biriken kristalleşmiş maddelerden oluşur. Çocuk yaş grubunda nadir görülmesine rağmen ciddi karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Obezite, hemolitik hastalıklar, hızlı kilo kaybı, genetik yatkınlık ve bazı beslenme alışkanlıkları çocuklarda safra taşı oluşumuna neden olabilir. Hafif vakalarda diyet düzenlemesi ve ilaç tedavisi yeterli olabilir. Ancak, sık tekrarlayan ağrılar, safra yollarında tıkanma veya iltihaplanma durumlarında cerrahi müdahale gerekebilir” şeklinde bilgi verdi.

Pediatrik laparoskopik cerrahinin çocuk hastalar için büyük bir avantaj sağladığını belirten Kozan, bu tür operasyonların yaygınlaştırılması ve daha fazla çocuğun modern cerrahi tekniklerden faydalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.