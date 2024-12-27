Yozgat Jandarması, yaralı köpek için yürüteç yaptı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), yaralı bir köpeğin yeniden yürüyebilmesi için Pazar arabasından yürüteç tasarladı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile HAYDİ Timi, devriye görevi sırasında arka iki ayağından yaralı bir köpeği fark etti. Yaralı köpeğin tedavisi için harekete geçen ekipler, pratik bir çözüm üreterek Pazar arabasından yürüteç tasarladı. Köpeğin arka iki ayağına takılan bu yürüteç sayesinde hayvanın hareket kabiliyeti sağlandı. Ekipler, yürüteçle desteklenen köpeği daha sonra tedavi ve bakımı için Sorgun hayvan barınağına teslim etti.