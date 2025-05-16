Yozgat il sağlık müdürü Fatih Şahin uyardı: Tuz miktarına dikkat

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Türkiye’de yaygın olan aşırı tuz tüketimi konusunda vatandaşları uyardı. Günlük 5 gram sınırına dikkat çeken Şahin, fazla tuzun inme ve kalp hastalıkları riskini ciddi ölçüde artırdığını belirtti.

Günlük Tüketim 5 Gramı Geçmemeli

Tuz, vücut için hayati görevler üstleniyor. Sıvı dengesinin sağlanması, sinir ve kas sisteminin düzenli çalışması, kan basıncının dengelenmesi gibi birçok işlevde tuz önemli bir rol oynuyor. Ancak bu temel ihtiyacın fazlası ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yaptığı açıklamada, özellikle hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarının en büyük tetikleyicilerinden birinin aşırı tuz tüketimi olduğunu vurguladı. Dr. Şahin, “Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemelidir. Bu sınırın altında kalmak, inme riskini yüzde 23, kalp-damar hastalıklarını ise yüzde 17 oranında azaltır” ifadelerini kullandı.

Tüm Tuzlar Aynı: Farklı İsimlere Aldanmayın

Piyasada farklı isimlerle satılan tuz çeşitleri, çoğu zaman tüketicilerde sağlıklı olduğu izlenimi yaratabiliyor. Ancak Dr. Şahin, bu algının bilimsel bir temele dayanmadığını vurguluyor.

“Her türlü tuzun ana bileşeni sodyum klorürdür. İster deniz tuzu, ister Himalaya tuzu olsun; fazla tüketildiğinde zararlıdır” diyen Şahin, özellikle market raflarında yer alan ürünlerin ambalajlarında yer alan sodyum (Na) veya tuz (NaCl) oranlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Etiket Okumak Hayat Kurtarır

Dr. Şahin, gıda etiketlerinde yer alan sodyum miktarlarının ve bu miktarın günlük ihtiyacın ne kadarını karşıladığının açıkça belirtilmesinin tüketici sağlığı için çok önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca, renkli ön yüz etiketleme uygulamasının yaygınlaşması gerektiğini ifade ederek, bu yöntemle vatandaşların daha hızlı ve doğru tercihler yapabileceğini söyledi.

Sanayi Tuzu Uyarısı: Doğrudan Tüketilmemeli

Tuzun kullanım alanlarına göre kategorilere ayrıldığını hatırlatan Şahin, “Sofra tuzu, öğütülmüş tuz ve salamura tuzu gibi türlerin yanı sıra gıda sanayi tuzu da var. Ancak gıda sanayi tuzu doğrudan tüketiciye sunulamaz ve bu konuda denetimler sıkı bir şekilde sürdürülmelidir” dedi.

Türk Gıda Kodeksi’ne göre, işlenmiş tuzlar rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sürülemiyor. Bu nedenle vatandaşların merdiven altı tuzlardan uzak durması gerektiğini belirten Şahin, hijyen ve içerik denetimi yapılmamış ürünlerin ciddi sağlık riski taşıdığını vurguladı.

Sağlıklı Bir Gelecek İçin Tuzu Azaltın

Uzmanlara göre Türkiye’de kişi başı günlük tuz tüketimi önerilen miktarın iki katından fazla. Bu durum özellikle genç yaşta hipertansiyon ve kalp rahatsızlıklarının artışına zemin hazırlıyor.

Dr. Şahin, “Tuzu azaltmak, hayat kalitesini artırmak ve ciddi hastalıkların önüne geçmek için atılabilecek en basit ama etkili adımlardan biridir. Sofrada değil, mutfakta azaltmaya başlayalım” diyerek sözlerini tamamladı.