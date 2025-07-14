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Yozgat Aydıncık’ta Mahkemeden Satılık Taşınmaz

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admin Yönetici
Yozgat Aydıncık’ta Mahkemeden Satılık Taşınmaz

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Büyüktoraman Köyü’nde bulunan 1.235 metrekarelik taşınmaz, mahkeme kararıyla satışa çıkıyor. Detaylar, tarih ve fiyat bilgileri haberimizde…

Yozgat’ta yer alan bir taşınmaz, ortaklığın giderilmesi davası sonucu mahkeme kararıyla açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor. Satış işlemi esatis.uyap.gov.tr üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

1,2 Dönümlük Taşınmaz Satışta

Yargı kararı doğrultusunda satışına karar verilen taşınmaz, Aydıncık ilçesi Büyüktoraman Mahallesi Köyiçi mevkiinde yer alıyor. Tapuda 199 ada, 11 parsel olarak kayıtlı taşınmazın yüzölçümü 1.235,92 metrekare olarak belirtildi.

Taşınmazın imar durumu bulunmuyor, ancak muammen bedeli 1 milyon 719 bin TL olarak belirlendi. Satışta uygulanacak Katma Değer Vergisi oranı ise yüzde 10 olacak.

Açık Artırma e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Taşınmaz, elektronik satış sistemi üzerinden iki aşamalı olarak satışa sunulacak:

1. Artırma Dönemi:

Başlangıç: 19 Ağustos 2025 – Saat 14:36

Bitiş: 26 Ağustos 2025 – Saat 14:36

2. Artırma Dönemi:

Başlangıç: 11 Eylül 2025 – Saat 14:36

Bitiş: 18 Eylül 2025 – Saat 14:36

Açık artırmaya katılmak isteyen vatandaşlar, taşınmazın detaylı bilgilerine ve görsellerine esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/9 SATIŞ dosya numarası ile ulaşabilir.

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