Youtube’u reklamsız izlemek isteyenlere bomba çözüm! Youtube vanced yerine kullanılabilecek o uygulamalar

Youtube vanced yerine kullanılabilecek o uygulamalar… Youtube’u reklamsız izlemek isteyenlere bomba çözüm! Youtube hem ülkemizde hem de dünya çapında en aktif kullanılan video izleme uygulamalarının başında gelmektedir. Kullanıcı ve yayıncı sayısının çok olmasından dolayı uygulama yakın tarihlerde ücretli abonelik sistemine geçiş yaptı. Durum böyle olunca kullanıcılar video izlemeden önce reklam izlemektedir.

Çoğu kullanıcı da reklam izlemekten oldukça şikayetçi durumda. Bu platformda reklamsız bir şekilde video izlemek için paket alınması zorunlu hale getirildi. Ancak bazı uygulamaları kullanarak reklamsız bir şekilde Youtube uygulamasını kullanmak mümkün. Peki, en iyi reklamsız Youtube uygulaması nedir? İşte bu soruya dair ayrıntılar!

En İyi Reklamsız Youtube Uygulaması

Reklamsız bir şekilde Youtube videolarını izlemek için en iyi uygulama Newpipe uygulamasıdır. Bu uygulama hem IOS hem de Android işletim sistemine uygun bir şekilde çalışmaktadır. Uygulamayı kullanabilmek için işletim sistemine uygun olan mağazadan cihaza yükleme yapılması gerekmektedir. Ardından uygulamaya üyelik oluşturarak reklamsız izlemeye başlayabilirsiniz.

Reklamsız Youtube İzlemek İçin Alternatif Uygulama

Reklamsız video izlemek kullanılan diğer bir uygulama ise Skytube uygulamasıdır. Bu uygulamada yine hem IOS hem de Android işletim sistemi ile uyumlu. Uygulama önceden IOS işletim sisteminde yasaklanmıştı. Ancak yeni güncellemeler ile tekrar IOS işletim siteminde aktif hale getirildi. Uygulama tamamen ücretsiz olup mağazadan telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Öte yandan uygulamayı kullanmak için üyelik oluşturulmasına da gerek bulunmamaktadır. Reklamsız video izlemek içinde belirli bir video sınırı bulunmamaktadır.

Sadece IOS İçin Reklamsız Youtube Uygulaması

Günümüzde elektronik cihazlarda en yaygın kullanılan işletim sistemi IOS işletim sistemidir. Bu nedenle uYouplus uygulaması sadece IOS işletim sistemlerinde reklamsız bir şekilde Youtube videolarının izlenmesini sağlamaktadır. Uygulamayı IOS mağazalarından ücretsiz bir şekilde indirip üyelik açılması gerekmektedir.

Üyelik içinde kullanıcılardan herhangi bir şekilde ücret talep edilmektedir. Ardından reklamsız keyifli bir şekilde videoları izlemeye başlayabilirsiniz. Bu uygulama son yıllarda oldukça popüler bir hale gelmiştir. Kullanıcı sayısından ki büyük artış nedeniyle Android işletim sistemleri içinde yeni bir sürüm gelebileceği tahmin edilmektedir.