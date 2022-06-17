YKS de makyaj yasak mı?

Milyonlarca öğrencinin cumartesi ve pazar günü gireceği YKS sınavında makyaj yasak mı? YKS 2022’de öğrenciler makyajlı sınava girebilecek mi? Sınava saatler kala öğrencilerin en çok merak ettiği soru, YKS 2022 sınavına makyajlı girebilir miyim sorusu oldu!

2022 YKS de makyaj yasak mı?

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruya cevap verelim. YKS sınavında makyaj yapılmamalıdır diye bir şart yok. YKS sınavında makyaj yapıp yapmamak sizin elinizde. Ancak bir çok durumda makyajı abartarak tanınmaz ve farklı bir kişi görünürseniz özellikle kimlikte sorunlar çıkabilir.

Bir çok öğrenci merak etse de YKS 2022 sınavına saatler kala sınavda makyajlı olup olmamak gibi bir şart aranmıyor. YKS sınav girişinde makyaj kontrolü yapılmıyor.

Ancak yine de sınavı düşünen öğrencinin sabah saatlerinde makyajı abartmayacağı düşünülüyor.