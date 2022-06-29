Yılın Aşkı! İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz Yeni Aşka Yelken Açtı! Yaş Farkı Merak Edildi!

Fox Tv’nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Mahkum çapkın yıldızı İsmail Hacıoğlu yeni bir aşka yelken açtı!

Mahkum dizisinin Barış ve Savaş’ı İsmail Hacıoğlu bu sefer kalbini kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Gürbüz’e kaptırdı.

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz beraber Karadeniz tatilinde görüntülendi!

Magazin dünyasında yılın aşkı da patladı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz aşkı magazini salladı! İkilinin yeni bir aşka yelken açması hayranları heyecanlandırdı.

Son olarak TRT’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine sonradan dahil olan Aslıhan Gürbüz ile Mahkum’un yıldızı İsmail Hacıoğlu aşkı patladı.

KARADENİZ TATİLİ MODASINA UYDULAR!

İkili hafta sonu için Karadeniz tatiline çıktı ve burada görüntülendi.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz son dönemde moda olan Karadeniz turuna çıktı. İkili bol bol doğa fotoğrafı paylaştı.

İsmail Hacıoğlu daha önce Ceyda Düvenci ile birliktelik yaşamış sonrasında Vildan Atasever ile evlenmiş ve boşanmış daha sonra Maral Büyüksaraç ile anılmış sonrasında Duygu Kumarki ile evlenmiş ve boşanır boşanmaz rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamıştı. Merve Çağıran için eşinden boşanan Hacıoğlu şimdiler de gönlünü Aslıhan Gürbüz’e kaptırdı.

İkilinin arasında ise sanıldlığının aksine büyük bir yaş farkı yok. Hacıoğlu 36, Gürbüz ise 39 yaşında.