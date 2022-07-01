Yıldızı Parlayan Ulvi Kahyaoğlu Yeni Bir Proje İle Bir İlke İmza Atacak

TRT 1 ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alan Benim Adım Melek isimli dizide Ulvi Kahyaoğlu’nun yıldızı parlamıştı. Benim Adım Melek dizisi ile yıldızı parlayan Ulvi Kahyaoğlu yeni bir başarı hikâyesi yazmaya başlıyor. Başarılı ismin yeni projesi büyük bir ses getirecek.

Dizide görev alan ünlü isim yeni bir başarı hikayesi yazmaya hazırlanıyor. Benim Adım Melek isimli dizide Kerem karakterine yön veren isim güçlü oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdilerde ise yeni bir proje ile ekranlardaki yerini aldı. Daha önce birçok önemli dizide rol alan oyuncu büyük bir ses getirecek yeni projede seyircilerin karşısına çıktı.

Ulvi Kahyaoğlu Yeni Diziyle Sevenleri ile Buluştu Dizi Büyük Bir Ses Getirecek

TRT 1 ekranlarının fırtınaları estiren dizisi Benim Adım Melek te rol alan genç isim Ulvi Kahyaoğlu yeni bir dizi ile ekranlara döndü. Fox TV ekranlarında Pazartesi günü başlayan Tozluyaka isimli projede ekrana gelen ünlü oyuncu rolünün hakkını yüksek seviyede vererek seyircilerden tam not aldı. Tozluyaka isimli yeni dizi her hafta Pazartesi akşamları Fox TV ekranlarında yer alacak. Bu projedeki rolüyle de dikkat çekmeyi başaran yetenekli isim seyircilerden büyük bir takdir topladı.

Ulvi Kahyaoğlu Büyük Bir Ses Getirmeye Hazırlanıyor

Birçok başarılı projede rol alan genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu yeni dizisi ile büyük bir çıkışa imza atacak. Fox TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Tozluyaka dizisi reytinglerde önemli bir çıkış yakaladı. Hikâyesi ve içeriği ile ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi ile benzer olan dizi yayın hayatına devam edecek. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide yer alan genç isim performans ile seyirciden tam not almayı başardı. Dizi ise büyük bir ses getireceği benziyor. Ulvi Kahyaoğlu dizide göstermiş olduğu yeteneği ile dikkat çekmeyi başardı.

Benim Adım Melek Dizisi İle Parlayan Ulvi Kahyaoğlu Yeni Bir Başarıya İmza Atacak

Benim adım Melek dizisi ile yıldızı bir anda parlayan genç yetenek Ulvi Kahyaoğlu yeni bir başarıya imzasını atmış olacak. Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka isimli yeni dizide rol alan Kahyaoğlu başarısını tam anlamıyla ikiye katlayacak. Dizide gösterdiği performansı ile dikkat çeken genç oyuncu reytinglerde de büyük bir başarı elde edilmesini sağladı.

Hikâyesi ile Kardeşlerim dizisine benzetilen dizi tartışmalara neden olsa da daha ilk bölümden itibaren sevilen diziler arasına katıldı. Genç oyuncu yeni dizisi ile büyük bir başarıya imza atacak. Ulvi Kahyaoğlu genç oyuncular arasında yer alıyor. Yeni proje ise büyük bir ses getireceğe benziyor.

Ulvi Kahyaoğlu Yeni Dizi İle Büyük Bir Atağa Geçti

Dizi ekranlarının sevilen yüzleri arasına giren Ulvi Kahyaoğlu yeni dizisi ile büyük bir atağa geçti. Tozluyaka isimli dizide Berk karakterine can veren oyuncu performansı ile dikkat çekmeyi başardı. Yeteneğini bu diziyle de konuşturan oyuncu seyircileri bir hayli memnun etti. Heyecan dolu içeriğiyle reytinglerde büyük bir çıkış yakalayan dizi daha ilk bölümü ile en sevilen diziler arasında girmeyi başardı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Tozluyaka isimli dizideki performansıyla da seyirciden tam not aldı. Dizinin yeni bölümü ise merak içerisinde bekleniyor.