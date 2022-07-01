Yeşilçam’ın Korkusuz Kahramanı Cüneyt Arkın

Yeşilçam’ın büyük sanatçılarından Cüneyt Arkın hayatına veda etti. Pek çok efsane filmin altında imzası olan Yeşilçam’ın dev ismi Cüneyt Arkın 84 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın, bir süredir tedavi olduğu hastanede maalesef hayatını kaybetti. Büyük ismin vefatı tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa bürüdü.

Usta Oyuncu Oldukça Başarılı Bir Oyuncuydu

1937 yılında Eskişehir’in bir köyünde dünyaya gelen Cüneyt Arkın’ın asıl ismi Fahrettin Cüreklibatır’dır. Usta oyuncu sahne adı olan Cüneyt Arkın’ı 1968 yılında almıştır. Büyük ustanın 1961 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu biliniyor. Cüneyt Arkın oyunculuğun yanında aynı zamanda tıp doktoruydu.

Artist dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına 1963 yılında girip birincilik almıştır. Usta sanatçının kariyerindeki dönüm noktası 1963 yılında henüz askerliğini devam ettirirken yönetmen Halit Refiğ ile tanışmasıyla oldu.

Askerliğini tamamlayınca Halit Refiğ’in yönettiği ‘Gurbet Kuşları’ filmi ile sinema dünyasına ilk adımını attı.

Yeşilçam’ın Usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 27 Haziran gecesinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus’taki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Oyuncunun eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hemen hastaneye geldi. 85 yaşındaki usta oyuncu bu hastanede kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran ve yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın’ın birçok sayıda ödülü bulunuyordu. Yeşilçam’ın akıllardan silinmeyecek aktörü Cüneyt Arkın 1964 yılında doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile ilk evliliğini yaptı.

Fakat Arkın’ın ilk evliliği sinema kariyeri nedeniyle pek de uzun sürmedi. Bu evlilikten 1966 yılında Filiz isimli kızları doğdu. 1968 yılında boşandıktan hemen sonra Betül Işıl ile evlendi. Kısa bir süre sonra boşanan çift hemen ardından yeniden evlendiler ve bu evlilikten Kaan ve Murat adlarında iki çocukları dünyaya geldi. Cüneyt Arkın oyunculuğa başladığı ilk 2 yılda Toplam 30 filmde rol aldı. İlk filmlerinde romantik ve de duygusal karakterleri canlandıran Cüneyt Arkın ‘Gurbet Kuşları’ filminin finalindeki kavga sahnesinden sonra aksiyon filmlerine yönelmeye karar verdi.

Bu kararından sonra İstanbul’a gelen usta oyuncu Medrano Sirki’nde 6 ay süre ile akrobasi eğitimi aldı. Bu eğitimde öğrendiklerini ‘Battal Gazi’ ve ’Malkoçoğlu’ serilerinde beyaz perdeye aktardı. Bu sayede Türk sinemasına öncesinde hiç örneği olmayan yepyeni bir tarz getirdi. Bu zamandan sonra usta oyuncu avantür filmlerin ilk aranan oyuncusu olmayı başardı. Romantik karakterlerle başladığı filmleri aksiyon karakterleri ile devam ettirse de pek çok farklı türde karaktere hayat verdi. Pek çok değişik tarzda filmde de rol aldı. Özellikle 1978’de çektiği ‘Maden’ ve 1979’da çektiği ‘Vatandaş Rıza’ filmleri Cüneyt Arkın’ın kariyerinde çok özel yerler kaplamıştır.

Cüneyt Arkın’ın Siyasette de Yeri Vardı

2002 genel seçimlerinde ‘Türk milliyetçisi’ kimliği ile tanınan Cüneyt Arkın’a Anavatan partisinde Eskişehir milletvekili adayı olması için bizzat Mesut Yılmaz tarafından teklif verildi. Ancak seçilemedi. Daha sonraki yıllarda ise bir grup bilim insanın, aydın ve sanatçıların katıldığı İşçi Partisi adına düzenlenen ‘İşçi Partisi Hükümetinde göreve Hazırız’ kampanyasında yer aldı. Böylece tekrardan siyaset alanında ismini duyurdu.

Arkın’ın 2020 yılı 1 Mayıs mesajı şu şekildeydi : ” Emekçi kardeşlerim, emek ve dayanışma bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Memleketimizin her karış toprağında alın teriniz ve emeğiniz vardır. Sizler dünyayı var ediyor, sömürgeci kapitalizmin karşısında yıkılmadan duruyorsunuz. Altın Koza’da 1972’de ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü Yılmaz Güney kazanmış ancak 12 Mart’ın siyasi baskısıyla bu ödül oylamada ikinci sırada yer alan Cüneyt Arkın’a verilmişti. Fakat Arkın o kararı “Yılmaz Güney’in hakkıdır!” diye reddederek ödülü almamıştır.

Cüneyt Arkın hakkında İlyas Salman: ” Cüneyt Arkın tamamen sol tandaslı bir insandı. Çok muhteşem muhalif bir sanatçıydı. Sette hemen hemen her gün Türkiye’yi kurtarırdık. Köle ile köle; efendi ile efendi asla olmadı. Eğer onun şahdamarını kesseydik kesinlikle Mustafa Kemal akardı.” cümlelerin aktardı.