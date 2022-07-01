Yeşilçam’ın efsane oyuncu Şener Şen’in kardeşi ortaya çıktı! Bunu kimse bilmiyordu’ Bakın kız kardeşi hangi dizinin oyuncusu çıktı

Efsane oyuncu Şener Şen’in kardeşi ortaya çıktı! Bunu kimse bilmiyordu’ Bakın kız kardeşi hangi dizinin oyuncusu çıktı… Bugün Yeşilçam olarak bilinen Türk sineması nostaljinin, samimiyetin ve orijinalliğin birleşimidir. Türk sineması, uluslararası platformlarda yoğun bir talep görmektedir. Türk sineması olarak Avrupa’da yerli sinema üretiminde ilk sıralarda yer almaktayız. Türk sinemasının bu değeri görmesinde etkili olan Yeşilçam yıldızlarını unutmamız mümkün değil. Bu yıldızlardan biri olan Şener Şen de sinemaya gönül vermiş isimler arasındadır. Şener Şen, neşeli yüzü ve eğlendirici tavırlarıyla ekranların unutulmaz yüzü olmuştur. Şener Şen’in kendi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğu ise merak edilen başlıkla arasındadır.

Şener Şen’in Kardeşi Kimdir?

Türk sinemasının usta isimlerinden biridir. Yeşilçam’ın vazgeçilmez sakarı, kahkahalı gülüşlerimizin sebebi Şener Şen’dir. Şener Şen’deki bu yetenek, aile boyu devam etmektedir. Şen, babasının yolundan giderek gönüllerde taht kuran karakter olmuştur. Babası Ali Şen de Yeşilçam oyuncularındandır. Peki Şen’in kardeşinin de kendi gibi oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Günümüz dizilerinde oynamış İnci Şen, Şener Şen’in kız kardeşidir. Şener Şen’in kendi gibi ünlü olan kardeşi İnci Şen, en son Hercai dizisinde oynamıştır. İnci Şen, Hercai dizisinde Nigar Kantarcı rolüne can vermiştir. Birçok kimse tarafından bilinmeyen bu gerçek, duyanları şaşırtmaktadır.

İnci Şen Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

1953’de İstanbul’da doğan İnci Şen, birçok film ve dizide yer almıştır. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır. İnci Şen’in rol aldığı projeler:

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Fadik İntikam Peşinde ile Çözde Al Mustafa Ali İnci Şen’in yer aldığı projeler arasında yer almaktadır. Ayrıca Geceler Yârim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal ve İhtiras da son zamanlarda ön plana çıkan projeler arasında yer alıyor.

İnci Şen; Ayrılık, Sırlar Dünyası, Yaşanmış Şehir Hikâyeleri, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları ile Kaçak Gelin projesinde yer almaktadır. Bununla birlikte Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, Filinta, İki Yalancı, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi ve Vuslat da İnci Şen’in yer aldığı yapımlardır. 2019 yılında yayımlanmaya başlayan Hercai, en son oynadığı dizidir.