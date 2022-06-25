Yeşilçam’da İffet bombası! Tecavüzcü cemil o sahneyi itiraf etti! Müjde Ar ve Faruk Peker’den o sahne açıklaması… Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından bir tanesi olan Müjde Ar “İffet” filmindeki o tecavüz sahnesi ile alakalı dikkatleri çekmeyi hala başarıyor durumdadır. Müjde Ar’ın rol arkadaşı olan Faruk Peker uzun süredir gözlerden uzak olarak hayatına devam ediyordu. İffet filmi ile alakalı geçtiğimiz haftalar içerisinde önemli röportajlar verdi. Yıllarca süren suskunluğunu bozarak film ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Hayatına Ankara Gölbaşı’nda devam eden Faruk Peker hem özel hayatı hem de kariyer hayatı ile alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı. İffet filmindeki araba camı sahnesi hakkında konuştu. Bilindiği gibi Yeşilçam’da ve Türk sinemasında kült haline gelen bu sahne yıllar boyunca hala konuşuluyor. Yaklaşık olarak 40 yıldır hala konuşulmaya devam eden bu sahne yine Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

İffet Filmi Bombası Hakkında Faruk Peker Neler Söyledi?

İffet filminin yönetmeni bilindiği gibi Kartal Tibet’ti. Kartal Tibet, Faruk Peker’e “öyle bir şey yapacağız ki 50 yıl boyunca konuşulacak” dedi. Sabah 8.00’de Belgrad ormanlarında bu söylemde bulunan Kartal Tibet dediğini yaptı ve sahneyi bomba gibi patlattı. Söylemlerin ardından şaşırdığını söyleyen Faruk Peker Müjde Ar daha sete gelmeden provayı yaptık dedi.

Müjde Ar’ın bu sahneden haberi olmadığını belirten Faruk Peker Müjde Ar’ın bu sahne için ne söylediğini belirtmedi. Bu açıklamalardan sonra Müjde Ar ise bu sahneden haberi olduğunu hürriyetin röportajında belirtmiştir. “Senaryoyu okudum ve senaryo hakkında her şeyi biliyordum.” dedi. Hiçbir sete senaryoyu okumadan çıkmadığını belirten Müjde Ar bu durum bütün oyuncular için aynıdır söylemlerinde bulundu.

Faruk Peker ve Müjde Ar Farklı Söylemlerde Bulundu!

Faruk Peker Müjde Ar’ın bu söylemleri karşısında suskunluğunu tekrardan bozdu. Kartal Tibet dışında bu sahne hakkında kimsenin haberi olmadığını belirtti. Sahnenin yaratıcısının Kartal Tibet olduğunu belirtti. Müjde Ar’ın ise neden böyle açıklama yaptığını anlamadığını söyledi. Kartal Tibet’in yaratıcılığının sonucu olan bu sahne daha uzun yıllar boyunca devam edecek gibi görünüyor.