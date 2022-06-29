Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Alyazmalım’ın küçük Samet’i o çıktı! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken yıllarca onu izlemişiz… Unutulmaz filmler arasında yer alan Selvi Boylum Alyazmalım, her zaman ilgi çekmeye devam ediyor! Güçlü karakterler ve güçlü senaryo ile günümüzde hala ilgi ile izlenen Selvi Boylum Al Yazmalım filminde rol alan küçük Samet kim! Meğer günümüz içerisinde yapılan pek çok projede yer almış nokta dudaktan kalbe, Deli yürek gibi pek çok ünlü filmde rol almış.

1977 yılında gösterime giren ve kült filmler arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi her detayına kadar uzun yıllar kendisinden söz ettirmiştir. Sevgi emektir sözü ile hafızalara kazınmıştır ve sosyal medyada sıklıkla paylaşılan popüler sözlerden bir tanesi olmuştur. Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın oğlu karakterini canlandıran Samet çocuk oyunculuğu ile bugünlerde tekrardan gündeme gelmiştir.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i Kim?

Yeşilçam’ın çocuk oyuncuları arasında yer alan Selvi Boylumun Samet’i aslında günümüzde pek çok projede yer almış ve kendini göstermiştir. Onun kim olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyememiştir. Kara para aşk, Deli yürek, Vizontele, dudaktan kalbe gibi pek çok ünlü yapımda rol alan Samet aslında kadın oyuncudur. Herkesin erkek çocuk oyuncu sandığı Samet aslında bir kız çocuk oyuncudur.

Erkek çocuk oyunculuğu ile göz dolduran bu oyuncu milyonların kalbine oyunculuğu ile taht kurmuştur. Yeşilçam’ın efsane oyuncuları ile beraber çalışma fırsatı bulan çocuk oyuncu çok şanslıdır. Yönetmelik koltuğunda Atıf Yılmaz’ın bulunduğu 1977 yapımı olan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterini canlandıran oyuncu yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Karakteri Samet

Çok Küçük yaşlarda sergilemiş olduğu performansı ile göz dolduran çocuk oyuncu aslında yıllar boyunca gözümüzün önündeymiş. Meğer yıllar boyunca onu izlemişiz de haberimiz yokmuş. Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Vizontele, Deli Yürek gibi pek çok senaryoda yer almış ve Küçük yaşlarda başlamış olduğu oyunculuk hayatına bu dönemlerde de devam etmiştir. Kariyerine her gün yenisini katan usta oyuncu çok konuşuluyor ve uzun yıllar boyunca daha da konuşulacağı benziyor.