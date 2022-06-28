Cüneyt Arkın’ın aslında bir tane de kızı varmış! 60 yıldır adı var kendi yok… Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan kimdir?

Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan kimdir? Cüneyt Arkın’ın aslında bir tane de kızı varmış! 60 yıldır adı var kendi yok… Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’dan kötü haber geldi. 84 olan oyuncu bugün hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın’ın ölüm haberi hayranlarını oldukça üzdü. Cüneyt Arkın geri de kimselerin bilmediği bir kızını bıraktı. 300’den çok filmde rol alan ve sergilediği başarılı performansla gönüllere taht kuran Cüneyt Arkın, özel yaşamı ile gündeme geldi. Oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır ile sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Arkın’ın yıllardır kızını görmediği de meydana çıktı. İşte Cüneyt Arkın’ın iki oğlundan evvel dünyaya gelen kızı Filiz…

CÜNEYT ARKIN’IN ASLINDA BİR TANE DE KIZI VARMIŞ!

Gurbet Kuşlar’ı ile oyunculuk kariyerine başlayan ve Türk sinemasına ismini altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazındı. 1972 senesinde Betül Cüreklibatır ile hayatını birleştiren Arkın’ın bu evlilikten Murat ve Kaan isminde iki oğlu oldu. Babası gibi oyunculukla ilgilenen Murat Arkın, Türkiye’nin tanınmış isimlerinden biri durumuna gelir iken Cüneyt Arkın sık sık çocukları ve torunlarıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bunca vakittir 2 çocuğu bulunduğu tanınan Cüneyt Arkın ile ilgili şoke eden bir gerçek meydana çıktı.

Özel hayatıyla pek konuşulmayı sevmeyen Arkın’ın iki oğlunun yanı sıra bir kızı bulunduğu meydana çıktı.

Asıl mesleği doktorluk olan Arkın’ın 1964 senesinde ilk evliliğini sınıf dostu Güler Mocan ile yaptığı ve 1966 senesinde kızları Filiz’in doğduğu öğrenildi.

Ancak 1966 senesinde dünyaya gelen Filiz’in doğumundan iki yıl sonra Cüneyt Arkın, eşiyle boşanmış. Şimdilerde 55 yaşında olan ve Defne isminden bir kızı olan Filiz Canlı ise babası Cüneyt Arkın’ı yıllarca görmemiş.

CÜNEYT ARKIN’IN İLK EŞİ GÜLER MOCAN KİMDİR?

Cüneyt Arkın’ın vefat etmesi sonrasında ailesi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Bu anlamda Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan kimdir? Sorusu merak ediliyor. Güler Mocan ülkemizin önde gelen Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanlarından biridir. Mocan 1940 yılında dünyaya gelmiştir.

CÜNEYT ARKIN’IN KİMSENİN BİLMEDİĞİ KIZI FİLİZ CANLI KİMDİR?

Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın, oyunculuğa başlamadan evvel ilk evliliğini meslektaş Güler Mocan ile yapmıştı.

Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 senesinde bir kızı olmuş. Çift kızlarına Filiz ismini verirken, 2 sene sonra boşanmış. Arkın verilen bir röportajda, annesinin kızını göstermediğini söylese de şu anda 55 yaşında olan Filiz Canlı seneler sonra da babasını hiç görmemiş. Canlı’nın şimdilerde 18 yaşında Defne isminde bir kızı var. Cüneyt Arkın, torununu da hiç görmemiş.

Güler Mocan ile ayrıldıktan anında sonrasında 1 sene sonra yeni bir evlilik sağlayan efsane oyuncu, yeni eşinden iki çocuk sahibi daha oldu.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Asıl mesleği olan doktorluğu bırakarak 1963 yılında oyunculuğa başlayan Arkın, oyunculuğun dışında karete ile ilgilendi.Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın 300’den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı. İki oğlu olan ünlü oyuncu Türk Sineması’na Artist Dergisi’nin açtığı bir yarışma ile girdi. 1999yılında 36. Antalya Film Şenliği’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü” aldı. Bunun dışında 1969 ve 1976’da Antalya Film Şenliği ve 1972’de Adana Altın Koza Film Şenliği’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk Sineması’nın ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir’de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonraEskişehir Necatibey İlkokulu’na gitti. Çocukluğunda en sevdiğihikayeler menkıbelerdi.Battal Gazi, Köroğluhikayeleri ile büyüdü.Eskişehir Lisesi’ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu.

CÜNEYT ARKIN’IN SON HALİ YÜREKLERİ BURKMUŞTU