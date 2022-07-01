Yerli otomobil TOGG’da fiyat belli oldu: ÖTV indirimi de yapılmıştı! 2. el araba balonu patlayacak… Tüm Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil TOGG ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yakın zamanda seri üretime geçmesi planlanan yerli otomobilin en fazla merak edileni ise hiç şüphe yok ki fiyatı. Güzel ise geldi bilindiği gibi elektrikli otomobillerden alınacak olan ÖTV oranında indirim yapılmıştı. Bu anlamda bu durum TOGG’un satış fiyatına da yansıyacak.

TOGG’un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) fiyatının 800 bin TL olacağı ileri sürüldü. Uzmanlara bunu sorduğumuz zaman ise fiyatının en az 1 milyon TL olması bekleniyordu.

İkinci Elde Balon Patlayacak Mı?

800 TL’den satılması olası olan yerli otomobilin ikinci el araç fiyatlarında da düşüşe neden olacağı ileri sürüldü. TOGG’un satışa çıkması sonrasında 2. el otomobil fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

TOGG Ne Zaman Satışta?

Şimdiden binlerce ön sipariş alan yerli otomobili satış tarihi de merak konusu oldu. TOGG ilk olarak C-SUV olarak satılacak. Bunda ülkemizde son dönem SUV araçlara olan talebin göz önüne alındığı belirtildi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, otomobil Mart 2023 sonrası satışa sunulması hedeflediklerini açıklamıştı.