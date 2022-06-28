Yeni Sunucu Ahu Sungur Olacak!

Show TV’nin, yapımcılığını üstlendiği ve BBO Yapım’ın yaptığı, ilgiyle izlenen program “Bir Şansım Olsa” yeni sezonda sürpriz bir değişikliğe imza atacak. Programın sunucusu, yer aldığı dizi ve filmlerle on yıllardan bu yana kendinden başarıyla söz ettiren oyuncu Ahu Sungur olacak.. Gerçek hayattan etkileyici hikâyeler ile seyircileri buluşturan program “Bir Şansım Olsa” yeni sezon da başarılı oyuncu Ahu Sungur’un sunumuyla ekranlar da yeniden yer alacak.

Programı büyük bir heyecan il beklediğini belirten oyuncu Ahu Sungur, Bir Şansım Olsa programının Cumartesi günü ekranlarda başlayacak yeni sezonunda ilk defa seyirciler ile buluşacak. Reytinglerde yakaladığı büyük başarı ile dikkat çekmişti. Program yeni sezonda da ikinci bir şans için başvuran kişilere kapılarını yeniden açmaya devam edecek. Ahu Sungur’un sunumuyla “Bir Şansım Olsa” hafta sonları saat 13.00’ de Show TV ve ekranlarında yayınlanacak.

Bir Şansım Olsa Programı Gerçek Mi?

Gündüz kuşağı programları bilindiği üzere yakından takip ediliyor. Özellikle bu tarz programları yakından takip eden izleyiciler bulunuyor. Son zamanlarda Bir Şansım Olsa kurgu mu? Bir Şansım Olsa programı gerçek mi? gibi soruların cevabı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ayşegül Günay’ın geçen sezon sunduğu ve her Cumartesi ve Pazar günü saat 13.00’te Show TV’de yayınlanan Bir Şansım Olsa programı konusu ile izleyicilerin ilgisini çekti. Konukların ve kişilerin gerçek olup olmadığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Bir Şansım Olsa kurgu mu yoksa gerçek mi? Programdaki konular gerçek ama kişi ve isimler farklı olarak kullanılıyor.

Yeni Sezon Ahu Sungur İle Başlıyor

Başarılı ve tecrübeli kadın oyunculardan olan Ahu Sungur, çoğu zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar ile dikkat çekiyor. Özellikle yaptığı açıklamalar, magazin dünyasında gündem de uzun süre kalıyor. Ahu Sungur, Fox Tv’ de yayınlanan ve final yapma kararı alan Gülümse Kaderine adlı dizide ‘Gönül’ karakterini canlandırıyordu. Dizinin finalinin netleşmesinin ardından oyuncu kadrosunda bulunan Ahu Sungur’ un Yeni bir program ile ekranlarda olacağı ortaya çıktı.

Bir Şansım olsa programı Ayşegül Günay “ın sunumu ile Show TV ekranlarında Seyirciler ile buluşuyordu. Bu sezon Ayşegül Günay ‘ın yerine Ahu Sungur ‘ un programın sunucusu olacağı netleşti. Yeni sezon önümüzdeki hafta sonu başlayacak. Bir Şansım Olsa Programını Cumartesi ve Pazar günleri 13.00’ de Show TV’de yayınlanacak. Gerçek hikâyelerin paylaşıldığı ve ikinci şans isteyenlerin başvuru yaptığı program Ahu Sungur ile devam edecek. Ünlü oyuncu yeni program için heyecanlı olduğunu söyledi. Ahu Sungur ‘ un programın sunucusu olmasının ardından biyografisi de birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Ahu Sungur’un Yer Aldığı Projeler Çok Sevilmişti

5 Şubat 1981 tarihinden dünyaya gelen Ahu Sungur, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncularından biridir özellikle. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda aldığı rollerle adından söz ettirmiştir. Kendisi gibi oy oyuncu Suat Sungur ile evlidir. Ege adında bir oğlu bulunan ünlü oyuncu son olarak Gülümse Kaderine isimli dizi

ile ekranlara gelmişti.

Dizinin finali netleşti ve ünlü oyuncu başka bir proje için anlaşma yaptı. Güzel oyuncu bundan böyle hafta sonu Show TV ekranlarında yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunuculuğunu yapacak. Yeni sezon sunucusu olan Ahu Sungur ilk defa böyle bir projede yer alacak.