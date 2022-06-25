Yeni Sezona İddialı Bir Yapım Daha Geliyor! Duy Beni Dizisi

Süreç Film’in yapımcılığında, Ali Balcı’nın yönetmenliğinde çekilen Duy Beni dizisinden iddialı bir tanıtım daha yayınlandı. Dizinin tanıtımı şimdiden büyük ilgi topladı. Duy Beni dizisi hem yayınladığı tanıtımlarla hem de konusuyla ilgi çekti. Duy Beni, lise öğrencilerinin şahit olduğu bir olayı konu alır. Ekim, orta halli bir ailenin liseye giden bir kızıdır. Bir gün okula giderken yakın arkadaşına çarpan araba sonucu tüm hayatı değişir.

Bu değişimleri ve Ekim’in yaşadığı zorlukların işlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif kaleme almıştır. Yaz sezonuna damgasını vuracak Duy Beni dizisi şimdiden merak uyandırdı. Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacağı bekleniyor. Star TV’de güçlü kadrosuyla ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanan ikinci tanıtımı da bu iddiaları güçlendirdi. Şimdiden dizinin sosyal medyada konuşulması, kanalın ve dizi ekibinin umutlarını yeşertti.

Duy Beni Dizisi Rüzgârı

Süreç Film imzasını taşıyan ve Ali Balcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Duy Beni dizisi, Star TV’de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir. Dizinin senaryosunu Makbule Kosif yazıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun’ dur. Ayrıca Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız ve Durul Bazan ve Murat Daltaban ve Bedia Ener gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Rabia Soytürk, dizinin başrol oyuncusu olan Ekim’i canlandırıyor.

Ekim’in en yakın arkadaşı Leyla’yı ise Helin Kandemir üstlendi. Özel okuldan burs kazanan öğrencilerden olan Bekir’i Taha Bora Elkoca ve Ayşe’yi de Gökçe Güneş Doğrusöz canlandırıyor. Okulun iyi kalpli idealist öğretmeni olan Selim Benderi de Berk Hakman üstlendi.

Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin uyarlama olup olmadığı da henüz bilinmiyor. Duy Beni, pek çok yönden ilgiyi çekmiş durumda. Gençlerin ilgisini çekecek başarılı bir kadroya sahiptir. Ayrıca lise hayatında yaşanan zorbalığa değinmesiyle de gerçekçi bir tarafı bulunmaktadır. İzleyenlerin kendilerinden bir parça bulacağı ve sürükleyici konusuyla merak edilen yapımlardan biridir.

Duy Beni Dizisinin Konusu

Orta sınıfta olan bir ailenin kızı olan Ekim, liseye gitmektedir. Bir gün yakın arkadaşıyla okula giderken çok kötü bir olaya şahit olur. En yakın arkadaşı Leyla’ya bir araba çarpar ve kaçar. Araba, yakınlarda bulunan ve zengin insanların gittiği özel okulun içine saklanır. Bu kanıt üzerine yapılan suçlamalar bir sonuca varmaz. O okulun müdürü de yaşanan bu tatsız olayın etkisini azaltmak adına kazanın yaşandığı mahalleden üç öğrenciye burs vermek ister. Ekim de bu bursu kazanıp elindeki tek kanıt olan özel okulda okuduğuna inandığı arkadaşına çarpan kişiyi bulmayı amaçlar.

Yapılan bir sınav sonucu verilen bursu çok sıkı çalışarak kazanmayı başarır. Ekim ile birlikte yaşadıkları mahalleden Bekir ve Ayşe de bursu kazanır. Ancak burs kazanan öğrenciler okulda güzel karşılanmaz. Okula girdikleri ilk andan itibaren zorbalığa maruz kalırlar. Okulda ayrıca gelenek adını verdikleri bir uygulama vardır. Okulun öğrencileri eğlenmek için kendi düzenlerini kurmuşlardır. Daha önce zarar gören olmadığı için de müdahale eden olmamıştır. Ancak okula gelen yeni öğretmen bu duruma karşı çıkar. Selim Bender isimli hoca, hayatını iyiliğe adamıştır. Her zaman doğruyu savunan ve öğrencilerine de bunu aşılamaya çalışan biridir. Öğrencilerinin ne gibi işler peşinde olduğunu çözmeye çalışır.