Yeni Peugeot 408 bir dönemin sonunu getirecek! Peugeot 408 fiyatı kaç para? Özellikleri bomba gibi

Yeni Peugeot 408 bir dönemin sonunu getirecek! Özellikleri bomba gibi! Peugeot 408 fiyatı kaç para? Yeni PEUGEOT 408 modeli gündeme adeta bomba gibi düştü. Yeni PEUGEOT 408 adeta sedan arabaları tarihe gömecek. C segmenti ile SUV karışımı olan otomobil oldukça ilgi çekiyor. Yeni Peugeot 408 modeli oldukça rekabet olan C segmentine yeni bir soluk getirecek.

Yeni PEUGEOT 408 Özellikleri Bomba

Yeni PEUGEOT 408, 4690 mm uzunluk ve 2787 mm dingil mesafesi eş güdümlü 188 mm arka koltuk diz uzaklığı sunuyor. 536 litre ile olabildiğince geniş bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.611 litreye kadar çıkabiliyor. Yeni PEUGEOT 408, 1480 mm yüksekliği ile dizayn bütünlüğünü korurken, aerodinamik verimliliği de artıyor. Yeni PEUGEOT 408, hem sürücü hem de yolculara, sürüş keyfi ve kullanım basitliği ile ilgi çeken, aynı vakitte ise kompakt direksiyon simidi ile sürüş keyfini de destekleyen yeni kuşak PEUGEOT i-Cockpit® ile donatılmıştır.

Yeni PEUGEOT 408’de 6 kamera ve 9 tane de radar bulunmaktadır. Bu kapsamda Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi, öndeki hayvanları, yayaları ya da bisikletlileri uzun farda görünmeden evvel algılayan ve sürücüyü uyaran ‘Night Vision’ Gece Görüş Sistemi, Uzun Menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 metre) ve geri manevra hemen mümkün bir tehlikeye karşı uyaran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi bulunuyor.

PEUGEOT 408’in motor versiyonlarına gelirsek eğer, 180 ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir Hibrit (PHEV) ve 1.2 litrelik PureTech 130 HP benzinli motor vardır. Üç motor alternatifi de 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Gelecek dönemde de tamamıyla elektrikli bir versiyon olacak.

Peugeot 408 Fiyatı Kaç Para?

Yeni Peugeot 408’ün fiyatı henüz belli olmadı. Resmi bir açıklama gelmedi.