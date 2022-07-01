Yeni müjde 6 ay ertelemeli 5.000, 7.500 10 Bin TL destek kredisi mi olacak Ziraat Bankası 0.46 faiz oranı ile temel ihtiyaç kredisi… Ekonomik koşulların zorlaştığı günümüz şartlarında kamu bankalarından bazıları vatandaşlar için çeşitli destek kredisi olanaklarıyla karşımıza çıkıyor. Covid ekonomik destek çalışmaları kapsamında Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 10 bin TL’ye ve 36 vadeye kadar kredi başvurusu alabilmektedir. Ayrıca altı ay ödemesiz olan bu destek kredisinin şartlarının ne olduğu merak ediliyor.

Ekonomide istikrarın oluşturulması noktasında kamu bankaları müşterileri için farklı bireysel temel ihtiyaç kredisi seçenekleri sunmaktadır. Pandemi yüzünden ekonomik olarak olumsuz etkilenen kişiler altı ay ertelemeli olacak şekilde ve 36 aya varan vade seçenekleriyle destek kredileri alabilir. En fazla 10 bin TL olacak şekilde düzenlenen bu krediden koşulları sağlayan herkes yararlanabiliyor.

Destek Kredi Kampanyası Ayrıntıları

Alınan tedbirler doğrultusunda üç kamu bankasından hane halkının geliri aylık 5000 TL ve altında olanlar bu kredi avantajlarından faydalanabilecektir. Bankalar konuyla ilgili ortak açıklamamalarda bulundu. Temel ihtiyaçlara uyacak şekilde finans edilebilmeleri maksadıyla bu krediden isteyenler tasarruf edebilecek. Bankalar bireysel ihtiyaç desteği kapsamında ortak kriterler oluşturmuş olup ona bakarak değerlendirme yapacaktır. Kişi bu bankalardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Böylece destek kredisi kampanyası noktasında geniş kapsamlı fırsatlardan söz edebiliriz.

Bankaların 0.46 Faiz Oranı İle Temel İhtiyaç Kredisinin Özellikleri

Temel gereksinimleri uygun koşullarda finans edilebilmesi için 10.000 TL ve altında kredi başvuruları yapabilir. Aylık eşit taksitli şekilde ödeme imkanı vardır. Orta ve düşük gelir grubuna hitap eden bu kredilerde aylık faiz oranı 0.46 olarak belirlenmiştir. Ayrıca altı ayı ödemesiz olarak geçirmek de ekonomik durumu düzeltme noktasında oldukça yararlı görülmektedir.

Ekonomik olarak hassas zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde sağlık, gıda, kira ve fatura ödemeleri gibi temel ihtiyaçların karşılanması için bazı desteklere ihtiyaç duyan kişilerin sayısı artmış durumdadır. Hizmete sunulan bireysel temel ihtiyaç kredisiyle pek çok vatandaşın durumunu düzeltmesine yardımcı olmak hedefine odaklanılıyor. İstediğiniz vade oranıyla uygun faiz aralıklarıyla bu krediden faydalanabilirsiniz.