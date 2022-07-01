Yeni Ekonomi Yasası Taslağı yayımlandı! Emekliye zam, memura zam, 3600 ve af açıklandı

Ak Parti tarafından ekonomiye ilişkin yeni bir meclis yasa tasarısı sunuldu. Bu yasa tasarısı içerisinde emeklilik maaşlarından üniversiteye geri dönmek isteyenlere kadar pek çok konu bulunuyor. Öncelikle emekli maaşı konusunu ele alalım. Söylenenlere göre bu yeni yasa tasarısına göre beklenen en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak. Bu haber binlerce emekli vatandaşı çok sevindirdi. Herkes daha önce bildirilen habere göre emekli maaşının en fazla 3000 lira olmasını beklerken daha yüksek bir rakamın bildirilmesi şok etkisi yarattı.

4 Temmuz Beklenen Tarih

Düşen alım gücü hemen her evin bütçesini sarstı. Sigortalı çalışan bütün emekli ve memurlar da bu durumdan olumsuz etkilendi. Aslında yükselen enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi bütün dünyada görülen bir olay. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve savaşın değişen gidişatı da fiyatlar üzerinde de etkili oluyor.

Yani dünya borsası da şu an bizim borsamız gibi derin bir sarsıntı yaşıyor. Bu sarsıntıdan en az etkilenmek için enflasyon seviyesine dikkat etmek ve düşürmek gerekiyor. Emekli ve memur zamları da bilindiği gibi enflasyon oranına göre artıyor. Bu seneki Temmuz artışı için beklenen gün yaklaştı. 4 Temmuz tarihinde emekli ve memur zamları belli olacak. Ama bu günü beklemeden emekliler bir müjde aldı.

3000 Yerine 3500

Bugüne kadar son zamlarla birlikte emekli maaşları en düşük 2500 lira seviyesinde idi. Beklenen artışla birlikte de yeni emekli maaşının en az 3000 lira olacağı söyleniyordu. Ama Ak Parti’nin hazırladığı yasa tasarısı ile birlikte yeni bir müjde geldi. Emekli maaşlarının en düşük 3500 lira olacağı açıklandı. Bu haber bütün emekli vatandaşları sevindirdi. Bayram ikramiyesi ile birlikte emekliler bayram öncesini biraz daha rahat geçirebilecek.

Yasa Tasarısında Başka Neler Var?

Ak Parti’nin hazırladığı yeni yasa tasarısında emekli maaşları dışında üniversiteye afla geri dönmek isteyenlere de bir müjde var. Emekli maaşlarının ve 360 ek göstergenin belirlenmesi dışında cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yapılan Ak Parti grup toplantısında üniversiteye dönmek isteyen ve af bekleyenlere dair bir müjde geleceğini de söylemişti.

Bunu söylediği andan itibaren üniversitesinden ayrılıp geri dönmek isteyenler sabırsız bir şekilde beklemeye başladı. Üniversite affı kapsamına hemen her türlü sebepten üniversiteden ayrılan herkes dahil olacak. Ama istisnalar da mevcut. Herhangi bir terör ile ilişkisi olan ya da bir terör örgütü ile iltisaklı olanlar dışında herkes bu aftan yararlanabilecek.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Üniversite affının kapsamı üniversitede hangi düzeyde olursa olsun herkesi kapsıyor. Lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan herkes bu aftan yararlanacak. Henüz af yasalaşmadı. Ama daha önce Ak Parti’nin grup toplantısında söylendiği gibi Temmuz ayı öncesinde bir yasa tasarısı hazırlandı ve meclise sunuldu. Ak Parti sözcüleri bu konuda verdikleri sözü yerine getirdi. Yasalaşması durumunda da pek çok kişi yeniden öğrenci olup lisans, yüksek lisans ya da doktora öğretimine kaldığı yerden devam edebilecek.

Emekli Maaşları ve Af Konusu

Emekli maaşı artışı alım gücünün düşmesi ve son zamlarla beraber merakla bekleniyordu. Artışın daha önce söylenenden daha yüksek olması herkesi sevindirdi. Emekliler şimdi 3000 yerine 3500 lira alacak olmanın keyfini yaşıyor. Öte yandan her sene olduğu gibi üniversiteye dönmek isteyen çok sayıda kişi de üniversite affı haberini bekliyordu. Söylenen beklenen haberler geldi ve her ikisi de bekleyenleri çok sevindirdi.