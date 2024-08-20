Yeni Ekonomi Programı Kapsamında Yeni Ücretlendirmeler 25 Kuruştan 360 TL ye Kadar Fiyat Belirlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ücretlendirme açıklaması yaptı. Vergi sorgulamasıyla ilgili yapılan yeni ekonomi program çalışması, ödeme konusunda değişiklikleri kapsıyor. Taslak uygulamalarına yönelik değişiklik ardından, vergi sorgulaması farklı fiyatlar arasında yapılan ödemeyle gerçekleşecek. Yapılması gereken ödemeler ise 0,25 kuruş-360 TL aralığında olacak.

Yeni ekonomi programı, birçok düzenlemeyi de beraberinde getiriyor. Farklı ücret düzenlemelerinin gerçekleşeceği program kapsamı, vergi levha ile numara bilgilerinin sorgulamasını değiştiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na göre, bu işlemleri yapmak isteyenler, e devleti de kullanabilecek.

Yeni bilgiler doğrultusunda, şahıs ya da şirketler tarafından ödemesi yapılan vergiler, ücretli olarak sorgulanacak. Bilindiği üzere vergi levhası sorgulama işlemleri e devlet üzerinden ve Dijital Vergi Dairesi’nden ücretsiz gerçekleşiyordu.

Yeni Düzenlemeyle Değişen Fiyatlar Açıklandı

Yeni düzenlemeyle beraber, farklı vergi sorgulama hizmeti için alınacak olan ücretler de değişiyor. Yeni ücretlerde en düşük fiyatlar, 0,25 kuruş olarak belirlendi.

Vergi kimlik numarası sorgulaması için 0,25 TL ödemek gerekiyor.

Vergi levhası sorgulama ya da doğrulama işleminde 0,75 TL ödeme gerekiyor.

Uygulanacak fiyatlandırma, farklı işleme göre daha da artabilecek. Ancak her ödeme bir işlem için gerçekleşecek. Birden fazla sorgulama işlemi yapılacaksa, her sorgulama başına, istenen fiyatlar alınacak.

Muhtasar Beyanname 25 TL Olacak

Şirketlerde KDV ve muhtasar beyannamelerinden 25 TL alınacağı açıklandı. Aylık ve 3 ayda bir ödenecek beyannamelerdeki ödemeler ay içindeki çalışan gün sayısından bağımsız ödenecek. Maktu olarak alınması planlanan bu ödeme haricinde daha yüksek miktarlar da bulunuyor.

Serbest meslek hesap özeti 171,90 TL

Gelir tablosu ve işletme hesap özeti 171,90TL (ekler için de aynı miktar geçerli)

Bilanço eki için 360,10 TL

Gelir vergisi beyannamesinden 50 TL alınacak.

Taslak onaylanması halinde, kurumlar vergisi beyannamesinden alınacak onaylı ücret, 75 TL olacak.

Kurumların hizmet bedeli alması için gereken “Vergi Borcu Yoktur” yazısı için de ödeme yapmak gerekiyor. Buna göre 5 TL karşılığında ödeme ardından bu belge alınabilecek.

Eylül Ayında Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre, gerçekleşmesi planlanan taslak çalışma, eylülde yürürlükte olacak. Fakat öncesinde onay almış olması gerekecek. Yeni ücretlendirme ardından, birçok önemli sorgulama ve evrak, bir bedel karşılığında verilecek. Uygulama öncesi ve sonrası yorumlar ise birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Dijital Vergi Dairesi Ödemeler için Zemin Oluşturuyor

Dijital Vergi Dairesi resmi sitesi, birçok önemli sorgulama ve borç ödemesi için uygun zemin sunuyor. Buradan vergiyle ilgili işlemler de dahil olmak üzere onlarca farklı işlem yapılabilmekte. Gelecek aylar itibariyle, buradan ve e devlet sayfaları üzerinden farklı uygulamalara yer verileceği tahmin ediliyor.

İletişim Başkanlığı Ödeme Yapılacağını Reddetti

T.C İletişim Başkanlığı, 19 Ağustos 2024 resmi açıklamasını, kendi internet adresinde yayınladı. Buna göre, birtakım basılı yayında görülen ücretlendirmeleri yalanlayan ifadeler bulunuyor.

Yeni açıklama ile gelecek dönemde vergi borcu sorgulama ve borcu yoktur yazısı alma işlemi ücretsiz olacak. Kafa karışıklığına neden olan açıklamalar, mükelleflerin iç sistemlerindeki entegrasyonla ilgili olarak detaylandırıldı.

İletişim Başkanlığı açıklamasına göre ücrete tabi belgelendirme ve sorgulamalar, mükelleflerden bilgi isteyen kurumları kapsıyor. Bu tür talepler de katılma payı ile ilişkilendiriliyor. Konuya dair usul ve esaslarla ilgili düzenlemeler kapsamında, söz konusu işlemlerde ödeme olabileceği bilgisi veriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı direkt kaynağından öğrenmek isteyenler, “iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/vergi-borcu-sorgulamalarinin-ucretli-olacagi-iddialarina-dair-aciklama”ya kopyala yapıştır yapabilecektir.