Yeni Bir Yetki Belgesi Zorunluluğu Daha Geldi Bilişim İhalelerinde Son Dakika Gelişmesi

Kamu Bilişim alanında son dakika ve yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Kamu bilişim ihalelerinde yeni bir karar verildiği açıklandı. Bu karara göre kamu bilişim ihalelerinde yetki belgesi zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Teknoloji alanında da bu detayın geçerli olacağı söylendi.

Kamu bilişim ihalelerinde yetki belgesi zorunluluğu en sonunda getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı her geçen gün yeni kamu bilişim projeleri düzenliyor. Bu projelerde yer alacak olan firmalar için düzenlenecek olan yetki belgesi, kamu ihalelerinde de zorunlu konuma getirilecek. Konuya dair bütün detayları yazımız içeriğinde detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Kamu Bilişim İhalelerinde Yeni Sisteme Geçiş Yapılacak

Kamu bilişim ve teknoloji alanında yapılacak olan ihalelerde yeni ve farklı bir sisteme geçileceği iddia ediliyor. Proje kapsamında yer alacak olan firmalar için düzenlenen yetki belgeleri aynı zamanda kamu bilişim ihalelerinde de aranan temel şartlar arasında ilk sırada yer alacak. Yeni dönemde ise bu sistem yavaş yavaş işleme alınacak.

Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik’ in Resmi Gazete yayınlanmasının hemen ardından gözler bir anda yapılacak olan işlemlere odaklandı. Kamu bilişim ihalelerinde yetki belgesi gündeme geldi. Yeni dönemde ise sisteme geçiş yapılacağı açıklandı.

Bakanlık Konuya Dair Yeni ve Güncel Açıklamalarda Bulundu Yeni Bir Sistem Geliyor

Bakanlık bu konuya dair yeni ve güncel olan açıklamalarda bulundu. Yeni bir sistemin daha faaliyete alınacağı konuşuluyor. Bakanlıktan elde edilen bilgiler ışığında yaklaşık olarak 3 ay sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik kapsamında uygulama başlayacak. Aynı zamanda uygulamaya alınacak olan yetkilendirme sistemiyle kamunun bilişim alım işlemlerinde kalite ve başarı performansının artırılması hedef olarak görünüyor.

Yönetmelikle birlikte ise kamu idarelerinin bilişim hizmet alımı projelerinde görev alacak en iyi bilişim firmalarının yetkinliklerini tespit etmeye yönelik yetki belgesi verilmeye de bu tarihten itibaren başlayacak. Yeni sistem ve yönetmelik ise tam olarak 3 ay içerisinde başlayacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar ise gündemde yer alıyor.

Bakanlık Gelişme İle İlgili Harekete Geçiyor

Bakanlık kamu bilişim ihalelerinde yetki belgesi konusunda harekete geçerek düğmeye basacak. Aynı zamanda bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilk fazda sadece üç ana branşta belge düzenlemesi yapacak. Bunlar ise tüm bilişim hizmet alımlarında dikkate alınacak temel konuyu oluşturacak.

Aynı zamanda temel yetkinliği aşikar bir şekilde ifade eden Kamu Bilişim Yetki Belgesi yazılım projelerine yönelik olan Yazılım Yetki Belgesi ve sızma testi hizmetlerine yönelik olarak “Sızma Testi Yetki Belgesi” şeklinde ele alınarak hazırlanacak. Bakanlık ise uygulamanın ileri dönem ve safhalarında diğer bilişim konuları için de yeni belge düzenlemesini yapabilecek. Yaşanan bu yeni gelişme ise kamu bilişim ihale kapsamında geçerli olacak. Bakanlık ise bu konuda çalışmalarına başladı.

Kamu Bilişim İhalelerinde Yeni Düzenleme ve İyileştirmeler Yapılacak

Kamu bilişim ihaleleri kapsamında yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılacak. Bakanlık ise konuya dair bütün detayları ayrıntılı olarak değerlendirecek. Kamu Bilişim İhale kapsamında yetki belgesi zorunlu hale gelecek. Toplamda ise 3 tip belge düzenlemesi yapılacak. Bu sayede ise bütün işlemler ciddi prosedürler kapsamında değerlendirilecek. Kamu bilişim alanında kaydedilen bu gelişmeler için yapılan çalışmalar ise 3 ay içerisinde tamamlanacak. Bakanlık tarafından ele alınan bu konu kapsamında 3 çeşit yetki belgesi zorunlu duruma gelecek.